Metoda rezervării cu prosopul nu mai funcţionează pentru turiştii care merg în vacanţă în Croaţia.

Echipe de voluntari însoţite de poliţişti le adună, la prima oră a dimineţii, pe toate lăsate intenţionat peste noapte pe nisip sau pe şezlonuri.

Oficialii speră ca, în acest fel, să ofere acces egal la locurile bune de pe plaje tuturor turiştilor dar mai ales localnicilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰