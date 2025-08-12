Antena Meniu Search
Video Fără rezervare cu prosop în Croaţia. Oficialii speră ca astfel să ofere acces egal la locurile bune

Metoda rezervării cu prosopul nu mai funcţionează pentru turiştii care merg în vacanţă în Croaţia.

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 20:29

Echipe de voluntari însoţite de poliţişti le adună, la prima oră a dimineţii, pe toate lăsate intenţionat peste noapte pe nisip sau pe şezlonuri.

Oficialii speră ca, în acest fel, să ofere acces egal la locurile bune de pe plaje tuturor turiştilor dar mai ales localnicilor. 

 

Observator » Ştiri externe » Fără rezervare cu prosop în Croaţia. Oficialii speră ca astfel să ofere acces egal la locurile bune