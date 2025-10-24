Mafia din New York şi jucători celebri din baschetul american sunt în centrul unei investigaţii FBI de amploare. 30 de suspecţi au fost arestaţi, bănuiţi că au trucat partide de poker şi au escrocat mii de jucători cu cel puţin şapte milioane de dolari. Mafioţii câştigau cu ajutorul unor aparaturi uluitoare: mese cu raze X, care citeau cărţile, camere ascunse şi lentile de contact care vedeau cărţile adversarilor.

Partidele de poker erau organizate în casele marilor familii mafiote: Cosa Nostra, Bonnano şi Gambino. Reşedinţele erau împânzite cu tehnică de trucare. Milionarii invitaţi nu câştigau niciodată. Jocurile erau făcute mereu cu cărţi trucate - aveau pe spate un cod de bare invizibil pentru ochiul uman, citit, însă, de un soft creat de informaticienii Mafiei. Mafioţii ştiau astfel ce cărţi aveau toţi jucătorii. Escrocheria de proporţii funcţiona de şase ani în marile oraşe: New York, Miami şi Las Vegas. Un invitat la poker a pierdut două milioane de dolari. Baschetbalişti celebri în Statele Unite erau plătiţi să atragă jucători.

Procuror din New York: "Norocul vostru s-a terminat. Puteţi paria pe asta"

Printre suspecţii reţinuţi de FBI se numără fostul jucător NBA Damon Jones şi antrenorul echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups. "FBI a condus o acțiune coordonată în 11 state pentru a aresta peste 30 de suspecţi în această anchetă care este încă în desfășurare", a declarat Kash Patel, directorul FBI. "Seria voastră de victorii s-a încheiat! Norocul vostru s-a terminat! Încălcarea legii este o afacere pierzătoare. Puteţi paria pe asta", a declarat Joseph Nocella Jr, procuror din New York. Procurorii americani au comparat escrocheria Mafiei cu un scenariu de la Hollywood. Le-a amintit de gangsterii din Ocean Elevan.

Acuzaţi de jocuri de noroc ilegale, jaf, spălare de bani şi fraudă electronică, suspecţii ar putea fi condamnaţi la zeci de ani de închisoare.

