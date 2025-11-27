America este în stare de şoc, după un atac violent şi inexplicabil, lângă Casa Albă, în ajun de Ziua Recunoştinţei! Doi militari din Garda Naţională, aflaţi în misiune, au fost împuşcaţi şi luptă să supravieţuiască. Atacatorul este un afgan care a colaborat cu armata Statelor Unite în războiul din Afganistan.

Atacul a avut loc în plină zi, într-o intersecţie plină cu restaurante şi cafenele, aflată la şapte minute de mers de Casa Albă.

"Membrii Gărzii Naţionale din DC se aflau în patrule cu vizibilitate ridicată în zona străzilor 17 şi I Northwest, când un suspect a apărut după colț, a ridicat o armă de foc și a tras asupra membrilor Gărzii Naționale" a explicat şeful adjunct al poliţiei, Jeffery Carroll.

Filmul atacului din Washington DC

Prima victimă a fost o femeie din patrulă, lovită de două gloanţe. Atacatorul i-a luat apoi arma şi a tras într-un coleg de-al ei. Un militar l-a împuşcat în cele din urmă pe agresor, dar nu mortal.

"Am fugit spre magazin. Uşile erau încuiate, dar ne-au lăsat să intrăm. Cineva ne-a spus că a fost un atac armat şi că stăteau la adăpost" a explicat un martor.

"Am văzut un membru al Gărzii Naționale pe care încercau să-l resusciteze. Și apoi mai erau câțiva membri ai Gărzii Naționale care se ţineau în braţe. Erau, evident, foarte afectați de situație" a mai povestit cineva.

Cele două victime, împuşcate la nici 24 ore după ce au depus jurământul

Cele două victime sunt o tânără de 20 de ani şi un tânăr de 24, împuşcaţi mortal la nici 24 de ore după ce au depus jurământul.

Autorul este un tânăr de 29 de ani din Afganistan, care a ajuns în Statele Unite acum patru ani, după ce a lucrat alături de CIA şi a sprijinit armata americană împotriva talibanilor. În primăvară primise azil politic, iar acum riscă pedeapsa cu moartea.

"Vreau să mă asigur că animalul care a comis această atrocitate plătește cel mai mare preț. […] Acest atac odios a fost un act diabolic şi de ură, un act de teroare, A fost o crimă împotriva întregii noastre naţiuni" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

La cererea lui Donald Trump, secretarul de război a trimis încă 500 de soldaţi din Garda Naţională în Washington. În plus, toţi cei aproape 8.000 de afgani din Statele Unite vor fi verificaţi şi riscă expulzarea. Mulţi au ajuns în Statele Unite cu ajutorul unui program ce răsplătea populaţia care a ajutat armata americană în timpul războiului din Afganistan.

