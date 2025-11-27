Atacatorul care a împuşcat doi soldaţi lângă Casa Albă a lucrat cu CIA şi armata americană în Afganistan

Afganul care a împuşcat doi soldați ai Gărzii Naționale miercuri, la Washington, a lucrat în trecut cu CIA în Afganistan. Potrivit autorităţilor, Rahmanullah Lakanwal a condus mii de kilometri prin țară din statul Washington înainte de atacul de miercuri. Doi soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost operaţi şi se află în stare gravă, scrie BBC.

Cetăţeanul afgan suspectat de faptul că a deschis focul împotriva a doi militari din cadrul Gărzii Naţionale la Washington, în apropierea Casei Albe, a lucrat cu armata americană şi Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) în Afganistan înainte să fie scos din ţară şi adus în Statele Unite, scrie presa americană, relatează AFP şi BBC.

Suspectul a lucrat pentru CIA în Afganistan

Potrivit postului Fox News, suspectul, în vârstă de 29 de ani, a lucrat cu armata americană şi CIA în Afganistan şi a sosit în Statele Unite în septembrie 2021, la o lună după retragerea Statelor Unite din Afganistan.

Autorităţile americane au publicat şi o imagine cu atacatorul. Acesta a fost împuşcat de un alt soldat în timpul atacului și dus la spital, potrivit BBC.

Fox News îl citează pe directorul CIA John Ratcliffe, potrivit căruia suspectul a lucrat pentru Statele Unite la Kandahar, în sudul Afganistanului, unde se afla una dintre cele mai importante baze americane.

"În urma retragerii dezastruoase a lui Biden din Afganistan, administrația Biden a justificat aducerea presupusului atacator în Statele Unite în septembrie 2021, invocând colaborarea sa anterioară cu guvernul american, inclusiv cu CIA, ca membru al unei forțe partenere în Kandahar, colaborare care s-a încheiat la scurt timp după evacuarea haotică", a explicat prezenţa sa pe teritoriul american directorul CIA, John Ratcliffe.

Doi militari, grav răniţi în timpul atacului

Tirurile au avut loc miercuri după-amiaza în centrul capitalei americane, luată cu asalt din august de sute de militari rezervişti, unde sunt desfăşuraţi în misiuni de patrulare pe jos, la cererea preşedintelui american Donald Trump, împotriva avizului autorităţilor locale.

Cei doi militari au fost "grav răniţi", iar atacatorul este şi el "grav rănit", a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social. El l-a catalogat pe atacator drept un "animal" care-şi "va plăti scump" fapta.

Soldaţii răniţi sunt Andrew Wolfe (24 de ani) și Sarah Beckstrom (20 de ani). Au fost operaţi și se află în stare gravă. Presa a publicat primele imagini cu ei.

