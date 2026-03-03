Financial Times: Iranul pune în aplicare planul lui Khamenei de a destabiliza Orientul Mijlociu

Forțele iraniene au lansat un plan conceput de ayatollahul Ali Khamenei și comandanții de rang înalt ai Iranului pentru a semăna haos în Orientul Mijlociu, a crea tulburări pe piețele globale și a crește miza în speranța de a pune presiune pe SUA și Israel să oprească atacul.

O sursă din interiorul regimului a declarat pentru Financial Times că liderul suprem - care a fost ucis în primul val de atacuri asupra Teheranului, sâmbătă - și locotenenții săi au început să lucreze la un plan "detaliat" după războiul devastator de 12 zile al Israelului împotriva republicii din iunie anul trecut.

Acest plan includea atacuri asupra instalațiilor energetice și atacuri care ar provoca perturbări ale transportului aerian în regiune, a spus el.

"Nu am avut de ales decât să escaladăm și să pornim un incendiu mare, astfel încât toată lumea să vadă", a spus sursa din interiorul regimului.

"Când liniile noastre roșii au fost încălcate, încălcând toate legile internaționale, nu am mai putut respecta regulile jocului."

Planul a fost implementat în ciuda morții lui Khamenei și a cel puțin șase oficiali militari și de informații iranieni de rang înalt, inclusiv ministrul apărării și șeful Gărzilor Revoluționare de elită, în cadrul bombardamentelor masive ale SUA și Israelului.

Ayatollahul Alireza Arafi, unul dintre membrii consiliului de conducere interimar format din trei persoane, anunțat la câteva ore după moartea lui Khamenei, a declarat luni într-un mesaj video că "acest război se desfășoară cu grație, sub conducerea [lui Khamenei]".

Luni, odată cu redeschiderea piețelor după weekend, regimul și-a intensificat dramatic răspunsul, vizând instalațiile energetice din Golful Persic, bogat în petrol, lansând drone asupra unei instalații de gaze esențiale din Qatar și asupra uneia dintre cele mai mari rafinării din Arabia Saudită.

Acest lucru a determinat Qatarul, unul dintre principalii furnizori mondiali de gaze naturale lichefiate, să oprească aprovizionarea. Prețurile petrolului și gazelor au crescut brusc, deoarece transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă prin care trece aproximativ o cincime din energia și gazele mondiale, a încetinit până la oprire.

În zilele de după ce SUA și Israelul și-au lansat războiul, dronele iraniene au atacat, de asemenea, hoteluri, aeroporturi și porturi din țări precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Irak, Oman și Bahrain. Au lansat baraje de rachete și drone asupra bazelor americane din întreaga regiune și se suspectează că au atacat o bază britanică din Cipru.

"Acest lucru va continua și va exista o escaladare suplimentară", a spus o sursă din interiorul regimului. "La ce se așteptau? Dacă șeful republicii islamice este vizat, credeau că nu se va întâmpla nimic?"

O parte a abordării regimului a fost descentralizarea procesului decizional militar pentru a preveni incapacitarea forțelor sale de asasinarea comandanților de rang înalt, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, sugerând că forțele Teheranului acționează independent.

"Unitățile noastre militare sunt acum, de fapt, independente și oarecum izolate și acționează pe baza instrucțiunilor generale care le-au fost date în prealabil", a declarat el duminică pentru rețeaua de televiziune Al Jazeera.

Tacticile reflectă lecțiile din războiul din iunie, când Iranul a fost uimit de profunzimea pătrunderii serviciilor secrete de către Israel și de capacitatea sa de a-și asasina comandanții militari de rang înalt în primele ore ale conflictului. De data aceasta, a început să riposteze rapid după ce Khamenei și înalți oficiali ai apărării au fost uciși.

O sursă din interiorul regimului a spus că, în timpul războiului din iunie, "comanda venea de sus". Dar "acum, forțele de pe teren știu deja ce ar trebui să facă, fiind în același timp în coordonare totală cu centrul de comandă".

Atacurile violente sunt un răspuns la ceea ce republica islamică consideră a fi o luptă pentru supraviețuire. În timpul războiului din iunie, regimul și-a limitat represaliile la atacuri asupra Israelului și a anunțat un atac asupra unei baze americane din Qatar, după ce SUA i-au bombardat siturile nucleare, provocând pagube limitate.

De data aceasta, se crede că Iranul a lansat aproape tot atâtea drone și rachete, dacă nu chiar mai multe, asupra Emiratelor Arabe Unite, centrul comercial și turistic dominant din regiune, decât asupra Israelului, ucigând trei persoane.

Reprezentanții săi, care nu au participat la războiul din iunie, s-au alăturat și ei conflictului.

Hezbollah a lansat rachete asupra nordului Israelului, amenințând cu un nou război în Liban, în timp ce milițiile irakiene au vizat o bază americană din nordul Irakului și au susținut că i-au vizat pe americani pe aeroportul din Bagdad. Susținătorii pro-iranieni au încercat, de asemenea, să ia cu asalt Zona Verde, care găzduiește ambasadele occidentale din capitala irakiană.

Un conflict regional masiv este ceea ce mulți se temeau că ar fi cel mai rău scenariu după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a ucis 1.200 de persoane, cea mai mare crimă care a vizat de la Holocaust până în prezent.

Deși a declanșat valuri de conflict în Gaza, Liban, Yemen și între Israel și Iran, republica islamică a căutat să-și calibreze implicarea, calculând că menținerea luptei departe de țărmurile sale era cea mai bună modalitate de a asigura supraviețuirea regimului. Însă analiștii spun că calculul său s-a schimbat după atacurile israeliene și americane din iunie.

Liderul Hamas, Yahya Sinwar, "a dorit un război regional pe 7 octombrie, dar aliații săi s-au opus pentru că nu-l doreau", a declarat Emile Hokayem de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice. "Acum avem America și Israelul care declanșează acel război regional, în propriile lor termeni."

Cea mai mare parte a proiectilelor Iranului și ale celor care îl susțin au fost interceptate de apărarea aeriană. Subliniind însă natura haotică a conflictului în plină desfășurare, armata americană a declarat luni că apărarea aeriană kuweitiană a doborât din greșeală trei avioane de vânătoare americane.

O sursă din interiorul regimului a spus că represaliile, inclusiv împotriva unor ținte precum hotelurile din Dubai, "fac ca orice locație care găzduiește americani să fie nesigură și nimeni nu va dori să stea acolo".

El a adăugat că vecinii Iranului, bogați în petrol din Golf, se vor "confrunta acum cu un risc investițional crescut".

"Investitorii le vor spune: sunteți aproape de Iran și în orice moment o rachetă ar putea ateriza în mijlocul țării voastre", a spus sursa.

Însă, prin lansarea de atacuri împotriva statelor din Golf care au încercat să-l convingă pe președintele Donald Trump să urmeze relații diplomatice cu Iranul și care au dezescaladat tensiunile cu Teheranul în ultimii ani, regimul islamic riscă să fie și mai izolat și să-și împingă vecinii să sprijine războiul dintre SUA și Israel.

Unii analiști au susținut că, departe de a fi un plan clar definit, răspunsul Iranului reprezintă imprudența regimului.

Răspunsul Iranului a fost scenariul "de coșmar" de care mulți se temeau, a declarat Burcu Ozcelik, cercetător senior la RUSI, think tank-ul cu sediul la Londra. Ea a adăugat că retorica agresivă a Teheranului în perioada premergătoare războiului a stârnit îngrijorări că regimul ar fi "actorul nebun irațional care atacă fără control".

O sursă din interiorul regimului și unii experți iranieni cred că Khamenei, în vârstă de 86 de ani, se aștepta să fie ucis și să moară ca un martir - rămânând în complexul său din Teheran alături de membrii familiei sale, în ciuda amenințării iminente a unui atac.

Aceasta a însemnat luarea de măsuri pentru a se asigura că regimul putea continua să proiecteze stabilitate pe plan intern și să intensifice răspunsul la atacurile americane și israeliene.

Acum, Gărzile Revoluționare supraveghează operațiunile militare, forțele fiind conduse de generalul-maior Ahmad Vahidi, care l-a înlocuit pe comandantul superior al forțelor după ce acesta a fost ucis sâmbătă.

"Iranul, spre deosebire de Statele Unite, s-a pregătit pentru un război lung", a declarat luni, Ali Larijani, cel mai înalt oficial de securitate al Iranului.

Rezultatul este un conflict în lanţ care amenință să atragă mai multe țări - Marea Britanie a declarat duminică că va permite SUA să își folosească bazele, inclusiv RAF Fairford din Gloucestershire și baza militară comună britanico-americană Diego Garcia din Insulele Chagos, pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

"Fie că este vorba de Marea Britanie sau de țări din regiune, acestea s-ar putea alătura unui lucru asupra căruia nu au niciun control", a spus Hokayem, "care are propriul său impuls, fără o înțelegere comună cu privire la rezultatul dorit, apetitul pentru risc și ziua următoare".

