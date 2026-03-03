Există riscul unui "flux de refugiaţi fără precedent" din Iran, avertizează Agenţia UE pentru Azil

Solicitările de azil au scăzut cu aproape 20% în Uniunea Europeană, a anunţat marţi Agenţia UE pentru Azil, avertizând totodată asupra riscului unui "aflux de refugiaţi" din Iran, relatează AFP.

"Cu o populaţie de aproximativ 90 de milioane de locuitori, chiar şi o destabilizare parţială ar putea genera afluxuri de refugiaţi de o amploare fără precedent", subliniază raportul Agenţiei UE pentru Azil, redactat la sfârşitul săptămânii trecute.

"Deplasarea a doar 10% din populaţia iraniană ar fi suficientă pentru a rivaliza cu cele mai mari afluxuri de refugiaţi din ultimele decenii", se arată în documentul redactat înainte de atacurile americano-israeliane împotriva regimului de la Teheran.

Întrebată de AFP despre actualizarea evaluării sale în urma izbucnirii războiului, agenţia a declarat că "situaţia rămâne foarte instabilă şi ar fi iresponsabil să facă declaraţii ipotetice".

Numărul cererilor de azil depuse de iranieni în UE şi în ţările vecine este în prezent destul de scăzut. În 2025 numărul lor a fost de 8.000, mult mai puţin decât numărul solicitărilor depuse de afgani (117.000) sau venezueleni (91.000).

Nici atacurile americane şi israeliene împotriva Iranului nu au declanşat, până în prezent, o deplasare în masă a populaţiei.

Totuşi "amploarea riscului potenţial este considerabilă", a mai spus agenţia UE. Iranul se numără printre ţările care găzduiesc una dintre cele mai mari populaţii de refugiaţi din lume, o situaţie care ar putea declanşa deplasări în cascadă ale populaţiei.

Uniunea Europeană ia în calcul orice scenariu

Autorii raportului notează însă că scenariul unui val mare de refugiaţi iranieni este până în prezent "speculativ" şi ar implica faptul că aceşti exilaţi ar trece prin Turcia şi apoi s-ar îndrepta spre Europa.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a discutat această chestiune cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la fel şi cu cei 27 de miniştri de externe ai UE în cadrul unei reuniuni extraordinare duminică, potrivit Agerpres.

Comisia Europeană a afirmat luni că îşi consolidează pregătirea în această privinţă prin monitorizarea tendinţelor migraţiei şi prin consolidarea cooperării cu agenţiile Naţiunilor Unite.

În 2025, ţările UE şi vecinii lor (Norvegia şi Elveţia) au primit circa 822.000 de cereri de azil, o scădere de 19% faţă de anul precedent. Scăderea înregistrată în 2025 se explică în mare măsură prin reducerea numărului de cereri depuse de sirieni după căderea regimului lui Bashar al-Assad.

