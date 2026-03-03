Un bărbat de 56 de ani din satul vasluian Găvan, comuna Bogdana, a murit după ce a încercat să își salveze banii din casa cuprinsă de flăcări.

Bărbatul și soția sa erau în curte când au observat că focul le-a cuprins casa. Au sunat imediat la 112 și au cerut ajutorul. Doar că mașinile de pompieri care porniseră spre el au rămas împotmolite în noroi. Autospecialele au avut nevoie să fie tractate cu buldoexcavatorul pentru a ajunge la locul incendiului. În tot acest timp, neliniștit, bărbatul a intrat în casă încercând să își salveze banii pe care i-a obținut pe vânzarea unor animale. Acest lucru avea să îi fie fatal.

A murit pentru bani

Deși a ieșit pe propriile picioare din locuința în flăcări, după doar câteva minute, bărbatului i s-a făcut rău si a cazut fără suflare. În ciuda eforturilor vecinilor de a-i acorda primul ajutor, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.

Trupul neînsufletit a fost dus la IML Vaslui pentru efectuarea necropsiei. Soția bărbatului a avut nevoie dw îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul Judetean Vaslui pentru tratamente și investigatii medicale suplimentare. Polițiștii vasluieni au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările in care s-a produs tragedia.

