Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un bărbat din Vaslui a murit încercând să-și salveze banii din casa cuprinsă de flăcări

Un bărbat de 56 de ani din satul vasluian Găvan, comuna Bogdana, a murit după ce a încercat să își salveze banii din casa cuprinsă de flăcări.

de Alexandru Badea

la 03.03.2026 , 14:08
Galerie (8)

Bărbatul și soția sa erau în curte când au observat că focul le-a cuprins casa. Au sunat imediat la 112 și au cerut ajutorul. Doar că mașinile de pompieri care porniseră spre el au rămas împotmolite în noroi. Autospecialele au avut nevoie să fie tractate cu buldoexcavatorul pentru a ajunge la locul incendiului. În tot acest timp, neliniștit, bărbatul a intrat în casă încercând să își salveze banii pe care i-a obținut pe vânzarea unor animale. Acest lucru avea să îi fie fatal.

A murit pentru bani

Deși a ieșit pe propriile picioare din locuința în flăcări, după doar câteva minute, bărbatului i s-a făcut rău si a cazut fără suflare. În ciuda eforturilor vecinilor de a-i acorda primul ajutor, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.

Articolul continuă după reclamă

Trupul neînsufletit a fost dus la IML Vaslui pentru efectuarea necropsiei. Soția bărbatului a avut nevoie dw îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul Judetean Vaslui pentru tratamente și investigatii medicale suplimentare. Polițiștii vasluieni au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările in care s-a produs tragedia.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

incendiu vaslui bani mort
Înapoi la Homepage
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
Palatul Golestan din Teheran a fost devastat de o explozie. Cum arată acum monumentul-simbol al patrimoniului regal persan
Palatul Golestan din Teheran a fost devastat de o explozie. Cum arată acum monumentul-simbol al patrimoniului regal persan
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care România s-a mobilizat și a strâns o sumă record, peste 2 milioane de dolari. Lupta cu o formă rară de cancer
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care România s-a mobilizat și a strâns o sumă record, peste 2 milioane de dolari. Lupta cu o formă rară de cancer
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu?
Observator » Evenimente » Un bărbat din Vaslui a murit încercând să-și salveze banii din casa cuprinsă de flăcări