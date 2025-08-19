Fiul prinţesei Mette-Marit a Norvegiei, acuzat de patru violuri

Marius Borg Hoiby, fiul cel mare al prinţesei norvegiene Mette-Marit, a fost inculpat pentru 32 de infracţiuni, inclusiv patru violuri, a anunţat luni procurorul general norvegian, scrie AFP.

Pe lângă cele patru violuri, tânărul în vârstă de 28 de ani a fost acuzat de abuz în relaţii apropiate, acte de violenţă, încălcarea libertăţii şi filmarea şi înregistrarea video fără consimţământ, a explicat procurorul general Sturla Henriksbo în cadrul unei conferinţe de presă.

"Pedeapsa maximă pentru infracţiunile menţionate în rechizitoriu este cu închisoarea de până la zece ani. Acestea sunt fapte foarte grave, care pot lăsa cicatrici de durată şi pot distruge vieţi", a subliniat procurorul.

Născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei mamei sale, Mette-Marit, cu prinţul moştenitor Haakon, Marius Borg Høiby a fost arestat la 4 august 2024, fiind suspectat de agresarea prietenei sale. Aceste evenimente au declanşat o serie de alte dezvăluiri şi plângeri de violenţă sexistă şi sexuală din partea mai multor victime şi foste partenere ale lui Marius al Norvegiei.

"Faptul că Marius Borg Hoiby este membru al familiei regale nu ar trebui, bineînţeles, să conducă la tratarea sa mai blândă sau mai severă decât dacă fapte similare ar fi fost comise de alte persoane", a insistat procurorul, potrivit News.

Cele patru violuri pentru care Marus Borg Høiby a fost acuzat au avut loc în 2018

