Un bărbat din China a realizat o mărturie emoționantă despre ultimele 14 zile din viața mamei sale, surprinzând în imagini degradarea rapidă a stării ei de sănătate, de la o femeie plină de energie până la ultimele clipe.

Fiul unei femei din China a filmat ultimele 14 zile din viața mamei sale. Povestea a emoționat internetul - QQ

Gao a povestit că mama sa a venit în orașul în care locuia el pentru a primi îngrijiri medicale, după ce făcuse febră și dezvoltase o tuse persistentă. Pe 29 august, el a filmat-o în momentul în care a ajuns în gară. Îmbrăcată în paltonul ei roșu preferat, femeia părea energică și bine dispusă.

Un control efectuat la spital a arătat că avea o inflamație la plămâni, însă în acel moment era încă independentă și reușea să se ocupe singură de activitățile de zi cu zi. Starea ei s-a înrăutățit însă rapid. Și-a pierdut pofta de mâncare, a devenit tot mai slăbită și a început să aibă dificultăți în a se ridica din pat.

Dându-și seama că s-ar putea să nu mai aibă mult timp alături de mama sa, Gao a început să o filmeze în fiecare zi.

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Pe 6 septembrie, femeia a început să aibă dificultăți de respirație și dureri severe în tot corpul. În timp ce rudele se adunau la spital, ea a început să le împărtășească lui Gao și fiicelor sale ultimele dorințe. Starea ei de sănătate s-a deteriorat și mai mult, iar femeia a fost transferată la un spital din Beijing, unde a fost internată la Terapie Intensivă.

Starea de sănătate a femeii s-a degradat rapid

După ce a fost mutată din camera de urgență, mama lui Gao a spus că nu avea niciun regret legat de viața sa. A cerut să fie incinerată după moarte și și-a făcut timp să o sune pe soacra lui Gao pentru a-i mulțumi familiei acesteia pentru sprijinul constant oferit. Respectându-i dorințele, familia a decis să renunțe la continuarea tratamentului și a dus-o acasă.

Înconjurată de copii și de soțul ei, femeia a stat așezată pe pat și a ales cu grijă hainele pe care voia să le poarte după moarte.

Mama lui Gao a murit pe 11 septembrie, la vârsta de 63 de ani, în urma unei insuficiențe multiple de organe provocate de leucemie acută. Înregistrările realizate de fiul ei au devenit o amintire vizuală prețioasă a ultimelor sale zile, potrivit South China Morning Post.

Ultimele zile din viaţă, documentate de fiul ei

Gao a vorbit despre rapiditatea cu care a evoluat boala, lăsând familiei foarte puțin timp pentru a se pregăti. El și-a dat seama că familia subestimase gravitatea stării femeii și că apelase prea târziu la ajutor medical, deși și-a exprimat recunoștința pentru eforturile depuse de spital. Mama sa avusese o stare bună de sănătate până atunci, însă amânase să meargă la medic pentru o tuse care începuse încă din februarie.

Leucemia a fost suspectată abia după ce femeia a ajuns la terapie intensivă, iar diagnosticul a fost confirmat după moartea sa. Ceea ce l-a impresionat cel mai mult pe Gao a fost calmul cu care mama sa și-a acceptat destinul.

„Dacă viața nu este măsurată doar prin durata ei, atunci viața mamei mele a fost bogată și împlinită. Am înregistrat aceste videoclipuri pentru ca, după ce ea nu va mai fi, să am în continuare o modalitate de a păstra amintirea urmelor pe care le-a lăsat în urmă”, a spus el.

Gao i-a îndemnat, de asemenea, pe ceilalți să nu ignore problemele de sănătate aparent minore, avertizând că amânarea tratamentului poate avea consecințe grave.

Videoclipul a avut un puternic impact asupra utilizatorilor rețelelor sociale și a strâns peste un milion de aprecieri.

Un internaut a comentat: „Viața omului este cu adevărat fragilă. Mama lui Gao a fost o femeie puternică și curajoasă, iar copiii ei au dat dovadă de enorm de multă iubire și devotament.”