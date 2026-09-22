Paramount, victorie pentru fuziunea cu Warner Bros. Tranzacția de 110 mld. de $ va crea un nou gigant media

Paramount Skydance a câștigat bătălia legală pentru cumpărarea Warner Bros Discovery. Compania controlată de familia Ellison a ajuns la o înțelegere cu un grup de state americane condus de California și cu un sindicat al scenariștilor de la Hollywood. Acordul deschide astfel calea pentru una dintre cele mai mari fuziuni din istoria industriei media.

Victorie importantă pentru CEO-ul Paramount. David Ellison este foarte aproape să finalizeze cumpărarea Warner Bros Discovery pentru 110 miliarde de dolari, după ce a eliminat principalul obstacol legal, relatează Reuters.

Undă verde pentru tranzacţia care va schimba industria media

12 state americane, conduse de California, plus sindicatul scenariștilor de la Hollywood, Writers Guild of America, au intentat două procese în iulie.

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Au încercat să blocheze fuziunea, motivând că ar crea un gigant media care va putea majora prețurile în industria cinematografică și de televiziune și va reduce concurența.

Practic, s-au temut că o singură companie va concentra puternic puterea în industria de film, televiziune, streaming și știri de la Hollywood, iar fuziunea ar putea duce la salarii mai mici și condiții de muncă mai proaste pentru scenariști.

Ca să închidă disputa, Paramount a acceptat mai multe condiții. În primul rând va produce mai multe filme în SUA și va crește cu cel puțin 300 de milioane de dolari cheltuielile anuale pentru producție internă.

Cote de lansare în cinematografele din SUA timp de 5 ani

Acordul prevede inclusiv cote de producție și lansare de filme în cinematografele americane. Compania va produce câte 30 de filme anual în primii doi ani și câte 32 de filme anual în următorii trei ani.

Cel puțin patru filme pe an trebuie să fie filme independente, iar minimum 20% trebuie să fie blockbustere.

Consiliu de supraveghere editorială pentru CBS și CNN

De asemenea, a promis să nu majoreze timp de trei ani tarifele percepute operatorilor de cinematografe și să creeze un consiliu care să supravegheze independența editorială a televiziunilor de știri CBS și CNN.

Paramount a evitat astfel scenariul în care ar fi trebuit să renunțe la CNN sau la unele dintre cele mai valoroase francize de film pentru a obține aprobarea tranzacției.

Dacă nu atinge pragul de producţie, Paramount ar urma să plătească 30 de milioane de dolari pentru fiecare film care lipsește, iar banii ar merge la sprijinirea angajaţilor din industrie.

Vestea acordului i-a încântat pe acționarii Warner Bros, dar a atras în continuare critici că va afecta locurile de muncă de la Hollywood. Acțiunile Warner Bros Discovery au urcat cu peste 10%.

În ciuda înţelegerii, sindicatul scenariștilor avertizează în continuare că tranzacția va afecta industria.

De partea cealaltă, Ellison a mulțumit statelor și guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, pentru sprijinul acordat pe parcursul procesului.

"Obiectivul nostru a fost întotdeauna să construim un Hollywood mai puternic, unul în care să fie spuse mai multe povești, consumatorii să aibă mai multe opțiuni și concurența să fie mai puternică", a declarat el într-un comunicat.

Practic nu mai sunt piedici în calea fuziunii. Administrația Trump a aprobat tranzacția, la fel și autoritățile antitrust din Uniunea Europeană și Marea Britanie.

Paramount și Warner Bros Discovery au estimat că, după fuziune, vor putea reduce cheltuielile cu aproximativ 6 miliarde de dolari, prin tăieri de costuri care ar putea afecta locurile de muncă de la Hollywood, dar și redacțiile CNN și CBS.

În același timp, noul grup rezultat din fuziune va porni cu datorii de aproximativ 80 de miliarde de dolari.

Dacă tranzacția nu era finalizată până pe 30 septembrie, Paramount trebuia să le plătească acționarilor Warner câte 7 milioane de dolari pentru fiecare zi de întârziere, după acest termen.

Cu alte cuvinte, o întârziere de 10 zile ar fi costat Paramount 70 de milioane de dolari.