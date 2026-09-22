Prima confruntare reală dintre om şi robot a avut loc la San Francisco. Un influencer a intrat în cuşca de MMA pentru a se lupta cu un umanoid asemănător Terminatorului, personajul fictiv din celebra franciză.

Cum s-a terminat prima confruntare reală dintre om şi robot. Un influencer a intrat cuşcă cu un "Terminator" - Captură YouTube

Frankie LaPenna, un influencer de 29 de ani, s-a luptat cu un robot de 1,80 metri care imită perfect "Terminatorul" lui James Cameron. Robotul nu doar arată ca în celebra serie de filme, ci poartă şi acelaşi nume EngineAI T800. Acesta este de fapt numele procesorului său, "numele de scenă" fiind REK.

Robotul nu e autonom

REK-Robot Entertainment Kombat este compania americană care l-a creat, în timp ce compania chineză EngineAI este cea care a construit procesorul. În imaginile care au devenit instantaneu virale se observă că la început LaPenna reuşeşte să aplice câteva lovituri robotului, dar apoi acesta revine în meci cu o serie impresionantă de lovituri de picior.

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Potrivit unor surse, neconfirmate de rapoarte medicale oficiale, influencerul american ar fi suferit o accidentare la mână în urma acestei confruntări. Foarte important de menţionat este faptul că robotul nu este unul autonom, fiind controlat de un operator uman prin controlere speciale şi VR. De asemenea, imaginile prezentate care au făcut înconjurul lumii reprezintă doar o parte a luptei din cuşcă, nu întreaga confruntare. REK-Robot Entertainment Kombat a precizat că va reveni cu imagini.

Chiar şi aşa, impactul a fost unul puternic. Mai multe publicaţii internaţionale au considerat imaginile drept înfricoşătoare, în timp cele altele au considerat că imaginile reale aproape că se confundă cu scenele fictive din seria Terminator. "Oamenii sunt sortiți pieirii", a fost replica unui user de pe reţelele de socializare.

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