Sute de pasageri ai unui avion, blocaţi în "cel mai ciudat oraş din lume". Nimeni nu mai ştie nimic de ei

Sute de pasageri ai unui zbor Air France de la Bengaluru (India) la Paris, au rămas blocaţi după ce avionul a efectuat o aterizare de urgenţă în Turkmenistan, în oraşul Ashgabat, considerat unul dintre cele mai bizare din lume, scrie The Independent.

Zborul AF191 trebuia să decoleze din Bengaluru la ora 2:00, luni, 12 ianuarie, însă o problemă tehnică a întârziat aeronava timp de 21 de ore. În cele din urmă, Boeing-ul 777 a decolat la 23:22, având o durată estimată de 10 ore până la Paris CDG. Zborul a decurs normal peste India, Pakistan şi Afganistan, însă la patru ore după decolare, deasupra Turkmenistanului, s-a defectat unul dintre motoare. Avionul a coborât şi, o oră mai târziu, a aterizat pe aeroportul din Ashgabat, ajungând la terminal la ora 3:38.

"Zborul fratelui meu, AF191, trebuia să decoleze la 2:00, 12 ianuarie, a fost reprogramat pentru 22:00 din cauza problemelor tehnice şi acum este deviat/blocat la Ashgabat. Plecarea este estimată pentru 14 ianuarie, ora 13:00. Fără viză. Helpline-ul Air France are 45 de minute de aşteptare şi nu oferă răspunsuri clare. Dacă aeronava are probleme, trebuie să se găsească urgent alternative şi să se asigure siguranţa pasagerilor şi modul în care ne putem conecta cu familia", a transmis ruda unui pasager.

Turkmenistanul are reguli stricte legate de viză, fiind nevoie de o scrisoare de invitaţie emisă de un agent de turism autorizat şi plata a aproximativ 50 de dolari. De asemenea, toţi călătorii care sosesc pe cale aeriană trebuie să facă un test Covid-19 la aeroportul din Ashgabat, care costă 31 de dolari. Plata se face în numerar.

"Ce se întâmplă cu AF191 de la #BLR la #CDG? Aterizare de urgenţă în ASG. Nicio veste după aceea. Cum sunt trataţi pasagerii? Siguranţa lor? Următorul update? Părinţii mei sunt pe acest zbor. Liniile voastre de ajutor sunt inutile!", a mai scris fiul unor pasageri, pe Twitter.

Conform Flightradar24, un alt avion a decolat din Paris CDG spre Ashgabat pentru a prelua pasagerii. Acesta este programat să ajungă la ora 20:27, ora locală. Dacă lucrurile decurg normal, avionul ar trebui să decoleze miercuri la ora 13:00 spre Paris.

