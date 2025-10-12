Ultimul miting al familiilor celor răpiţi de Hamas a avut loc sâmbătă seară la Tel Aviv. După doi ani în care au cerut în fiecare sâmbătă ca cei dragi să se întoarcă acasă, dorinţa li s-a îndeplinit. Oficialii israelieni au anunţat că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă. Tot atunci, oficiali din peste 20 de ţări vor ajunge în Egipt pentru un summit de pace organizat de Donald Trump.

Subiectul a fost discutat, duminică, în Observator, alături de Iulian Fota, analist de politică externă.

