Ultimul miting al familiilor celor răpiţi de Hamas a avut loc sâmbătă seară la Tel Aviv. După doi ani în care au cerut în fiecare sâmbătă ca cei dragi să se întoarcă acasă, dorinţa li s-a îndeplinit. Oficialii israelieni au anunţat că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă. Tot atunci, oficiali din peste 20 de ţări vor ajunge în Egipt pentru un summit de pace organizat de Donald Trump.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 14:40

Subiectul a fost discutat, duminică, în Observator, alături de Iulian Fota, analist de politică externă.

Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
