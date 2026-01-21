Liga Campionilor: Interul lui Chivu, eşec cu Arsenal, scor 1-3
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Arsenal, în etapa a 7-a a grupei principale a Ligii Campionilor.
Tot marţi, potrivit news.ro, Real Madrid a trecut de AS Monaco, scor 6-1, două goluri ale madrilenilor fiind marcate de Kylian Mbappe.
Rezultate complete înregistrate marţi:
- Kairat Almati - FC Bruges 1-4 - Au marcat:Sadybekov (90+2) / Stankovic (32),Vanaken (38), Vermant (74) şi Mechele (84)
- Bodo/Glimt - Manchester City 3-1 - Au marcat: Hogh (22, 24) şi Hauge (58) / Cherki (60)
- FC Copenhaga - Napoli 1-1 - Au marcat: Larsson (72) / McTominay (39). Din minutul 35, FC Copenhaga a evoluat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Delaney (35).
- Inter Milano - Arsenal 1-3 - Au marcat: Sucic (18) / Gabriel Jesus (10, 31), Gyokeres (86)
- Olympiacos - Bayer Leverkusen 2-0 - Au marcat: Costinha (2), Taremi (45+1)
- Real Madrid - AS Monaco 6-1 - Au marcat: Mbappe (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 - autogol), Vinicius (63), Bellingham (61) / Teze (72)
- Sporting Lisabona - Paris Saint-Germain 2-1 - Au marcat: Suarez (74, 90) / Kvaratskhelia (79)
- Tottenham - Borussia Dortmund 2-0 - Au marcat: Romero (14, 37). Din minutul 24, Borussia a jucat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Svensson (24).
- Villarreal - Ajax. 1-2 - Au marcat: Oluwasey (49) / Gloukh (61), Edvardsen (90)
Miercuri au loc meciurile:
- Galatasaray - Atletico Madrid, ora 19.45 - meci arbitrat de Istvan Kovacs
- Qarabag - Eintracht Frankfurt, ora 19.45
De la ora 22.00:
- Atalanta - Athletic Club
- Chelsea - Pafos
- Bayern Munchen - Union Saint-Gilloise
- Juventus - Benfica
- Newcastle United - PSV Eindhoven
- Olympique Marseille - Liverpool
- Slavia Praga - FC Barcelona.
