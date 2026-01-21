Antena Meniu Search
Liga Campionilor: Interul lui Chivu, eşec cu Arsenal, scor 1-3

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Arsenal, în etapa a 7-a a grupei principale a Ligii Campionilor.

de Redactia Observator

la 21.01.2026 , 12:58
Tot marţi, potrivit news.ro, Real Madrid a trecut de AS Monaco, scor 6-1, două goluri ale madrilenilor fiind marcate de Kylian Mbappe. 

Rezultate complete înregistrate marţi: 

  • Kairat Almati - FC Bruges  1-4 - Au marcat:Sadybekov (90+2) / Stankovic (32),Vanaken (38), Vermant (74) şi Mechele (84)
  • Bodo/Glimt - Manchester City  3-1 - Au marcat: Hogh (22, 24) şi Hauge (58) / Cherki (60)
  • FC Copenhaga - Napoli  1-1 - Au marcat: Larsson (72) /  McTominay (39). Din minutul 35, FC Copenhaga a evoluat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Delaney (35).
  • Inter Milano - Arsenal  1-3 - Au marcat: Sucic (18) / Gabriel Jesus (10, 31), Gyokeres (86)
  • Olympiacos - Bayer Leverkusen  2-0 - Au marcat: Costinha (2), Taremi (45+1)
  • Real Madrid - AS Monaco  6-1 - Au marcat: Mbappe (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 - autogol), Vinicius (63), Bellingham (61) / Teze (72)
  • Sporting Lisabona - Paris Saint-Germain  2-1 - Au marcat: Suarez (74, 90) / Kvaratskhelia (79)
  • Tottenham - Borussia Dortmund  2-0 - Au marcat: Romero (14, 37). Din minutul 24, Borussia a jucat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Svensson (24).
  • Villarreal - Ajax. 1-2 - Au marcat: Oluwasey (49) / Gloukh (61), Edvardsen (90)
Miercuri au loc meciurile:

  • Galatasaray - Atletico Madrid, ora 19.45 - meci arbitrat de Istvan Kovacs
  • Qarabag - Eintracht Frankfurt, ora 19.45

De la ora 22.00:

  • Atalanta - Athletic Club
  • Chelsea - Pafos
  • Bayern Munchen - Union Saint-Gilloise
  • Juventus - Benfica
  • Newcastle United - PSV Eindhoven
  • Olympique Marseille - Liverpool
  • Slavia Praga - FC Barcelona.
