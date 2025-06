Fotograf, împușcat cu un glonț de cauciuc în timpul protestelor din LA: "Am încercat să mă târăsc, nu puteam"

Nick Stern, originar din Hertfordshire (Marea Britanie) și stabilit în SUA din 2007, se afla duminică pe teren, în mijlocul protestelor, când a fost lovit de un glonț de cauciuc de aproximativ 7,5 cm în coapsă. "A fost o durere teribilă. Deodată, am simțit ceva tare ieșind din spatele piciorului, iar sângele curgea", a povestit Stern pentru BBC.

Incidentul a avut loc în zona Paramount, la sud de Los Angeles, în fața unui magazin Home Depot, acolo unde manifestanții s-au adunat pentru a-și exprima indignarea față de raziile de imigrări. Protestele au fost intense timp de trei zile, alimentate de nemulțumirea comunităților față de politicile stricte ale administrației Trump.

Un fotograf, împușcat în picior

"Eram în mijlocul drumului toată ziua, făcând poze. Pe la ora 21:00 am fost lovit. Am încercat să mă târăsc, dar nu puteam pune greutate pe picior", a mai spus Nick Stern. Din fericire, mai mulți protestatari l-au scos din zona periculoasă, iar un medic voluntar i-a tăiat pantalonii, i-a pus un pansament de presiune și i-a aplicat un garou. "Din momentul în care am fost lovit, m-am simțit extrem de slăbit", a mărturisit el.

Nick se recuperează acum în spitalul Long Beach Memorial Medical Centre, după ce medicii i-au scos glonțul din picior.

Cu o vastă experiență în fotografierea protestelor și revoltelor din întreaga lume, Nick Stern a subliniat că, în ciuda pericolului, a fost clar identificabil ca jurnalist: "Aveam legitimația de presă la gât și o cameră mare de fotografiat. Încerc mereu să fiu vizibil și să nu par o amenințare."

Chiar și după acest incident, fotograful este hotărât să revină pe teren cât mai curând posibil: "Vreau să mă întorc imediat ce pot. Ce se întâmplă este prea important și trebuie documentat."

Un incident similar a avut loc și cu jurnalista australiană Lauren Tomasi, care a fost lovită de un glonț de cauciuc tras de un polițist în timp ce transmitea în direct pentru 9 News.

Tensiunile din Los Angeles escaladează

Tensiunile din Los Angeles au escaladat pe fondul declarațiilor dure ale președintelui Donald Trump, care, după revenirea la Casa Albă, a promis deportări în masă ale imigranților fără acte. Numărul arestărilor efectuate de agenții ICE a crescut semnificativ în cel de-al doilea mandat al său. Trump a anunțat trimiterea a 2.000 de membri ai Gărzii Naționale în California pentru a controla protestele, afirmând că guvernul federal va "interveni pentru a rezolva problema".

În replică, guvernatorul democrat al Californiei i-a cerut președintelui să retragă trupele, acuzându-l că amplifică tensiunile din oraș.

"Comunitățile din Los Angeles sunt unite și foarte apropiate între ele. Așa că, atunci când o organizație externă ca ICE vine și începe să ia oameni - numiți-o cum vreți: îndepărtare, răpire, arestare - asta nu va fi niciodată acceptată cu ușurință", a declarat Nick Stern.

Nu este pentru prima dată când fotograful britanic este rănit la proteste. El a mai fost lovit cu gloanțe de cauciuc în 2020, în timpul manifestațiilor care au urmat morții lui George Floyd – un bărbat de culoare ucis de polițistul alb Derek Chauvin, condamnat ulterior la 22 de ani de închisoare pentru crimă.

