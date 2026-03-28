Dacă aveţi planuri de vacanţă care includ Disneylandul din Paris, pregătiţi-vă pentru senzaţii tari. Se deschide Regatul de Gheaţă, cea mai nouă atracţie a complexului de divertisment. Primul care s-a bucurat de aventură în noile decoruri a fost chiar preşedintele francez Emmanuel Macron. Două miliarde de euro a investit Franţa în renovarea obiectivului turistic numărul unu din Europa.

Cea mai mare atracţie turistică din Europa a devenit de-a dreptul uriaşă. După aproape opt ani de muncă, francezii au terminat renovarea şi au dublat practic suprafaţa pe care se întinde Disneylandul parizian.

"Mult succes începând de mâine, la începutul unei mari aventuri. Și toți cei care au făcut posibilă construirea ei, știu că sunt foarte mândri să vadă că îi fac pe oameni să viseze, evident mulți bărbați și femei franceze, dar şi din întreaga lume", a afirmat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Lumea Aventurilor Disney este inspirată din mai multe celebre filme de animaţie. Vizitatorii vor putea să mănânce sau să se plimbe cu barca alături de Elsa ori Olaf. Şi se vor delecta cu spectacole de lumină oferite de drone.

29 martie este ziua deschiderii oficiale pentru Regatul de Gheaţă. Franţa domină turismul mondial. Doar anul trecut, peste 100 de milioane de oameni au vizitat-o.

