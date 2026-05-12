Două femei au depus deja plângere la poliţie împotriva lui Ovidiu Dragoș Argeșanu, aşa numitul "maestru spiritual" acuzat că-şi agresa sexual pacientele care veneau la terapie. Numărul victimelor se presupune că e mult mai mare. Una dintre ele a povestit pentru Observator coşmarul prin care a trecut în cabinet. Mai mult, psiholog de profesie, încearcă să ajute acum şi alte tinere care au căzut în capcana individului.

Psihoterapeuta Carmen Grigoraş Niţescu a mers la o şedinţă de consiliere la maestrul spiritual. Pentru că era interesată de tehnica japoneză Reiki a ajuns în cabinetului lui Dragos Ovidiu Argeşanu. La a doua şedinţă lucrurile au degenerat.

"S-a comportat diferit. Mi-a spus să închid ochii. Să mă verifice. Nu am înţeles ce înseamnă verificarea asta. M-am conformat pentru că eram până la urmă într-un cabinet.", spune Carmen Grigoraş Niţescu, psiholog.

"El s-a lipit efectiv, şi-a lipit corpul lui de spatele meu. De fapt, întreg corpul lui era lipit de al meu. Îmi trecea prin minte în acel moment ,,dacă aşa trebuie să fie această iniţiere. Era şi cu mâinile pe capul meu, îmi punea mâna şi pe sâni.", a mai spus Carmen Grigoraş.

Pshioterapeuta spune că Argeşanu i-a făcut avansuri sexuale. Îşi numea pacientele "îngeri întruchipati".

"Şi a spus aşa, drept: "Eu am voie să mă culc doar cu îngeri întrupaţi!''. Şi eu am întrebat ,,Cum adică aveţi voie?'' . ,,Eu am voie pentru că îngerii întrupaţi nu au karmă.", a mărturisit Carmen Grigoraş.

După ce și-a postat pe Facebook experiența traumatizantă, Carmen Grigoraș Nițescu a primit mai multe mesaje de la alte femei. 35 de victime i-au povestit despre abuzuri sexuale și chiar viol. Una dintre ele era însărcinată.

"Mi-a spus: După ce am fost acolo, am plecat vomitând. Şi la câteva zile, ea a şi pierdut sarcina. Ce sper eu, în primul rând, ca toate femeile care au avut experienţe de genul acesta să îi dea ruşinea înapoi.", a mai spus Carmen Grigoraş.

12 femei îl acuză pe aşa zisul guru de manipulare. Alte 7 femei au vorbit public într-o investigaţie Snoop.

"A spus că sunt o depresivă şi că am o problemă cu chestia asta. Că sunt plină de draci. Că eu mă culc numai cu demoni mari. Că sunt o persoană porno. Mi-a spus că trebuie să mă ridic, să-mi măsoare şarpele Kundalini. M-a cambrat.", a mărturisit o victimă.

"S-a apropiat cu corpul lui de corpul meu. A început să coboare mâna peste sâni, abdomen. Nu ştiu când şi cum, dar m-am trezit cu...", a mai adăugat victima.

Ovidiu Dragoș Argeșanu nu vrea să comenteze acuzaţiile.

Ovidiu Dragoș Argeșanu: O să fac, dar să treacă valul!

Reporter: E un val?

Ovidiu Dragoș Argeșanu: E un val! Fugiţi! Am zis că nu!

Poliţiştii Capitalei fac apel la femei să depună plângeri. Până acum doar două tinere au depus sesizări oficiale.

