Nicuşor Dan spune că criza politică se va rezolva "destul de rapid" şi exclude varianta alegerilor anticipate

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre criza internă, că se va rezolva într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care îl apreciază destul de rapid. El a afirmat că nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală. Potrivit şefului statului, scenariul anticipatelor este complicat, arătând că nu am avut alegeri anticipate după 1989 şi de aceea exclude acest scenariu.

de Bianca Iacob

la 12.05.2026 , 21:34
"Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva, într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid", a spus preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul declaraţiilor de presă comune cu omologul său din Polonia.

Preşedintele a mai spus că "nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală".

Despre scenariul alegerilor anticipate, el a spus că potrivit Constituţiei României, este un mecanism destul de complicat, mecanismul de alegeri anticipate.

"Este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 şi de asta excludem acest scenariu", a subliniat Nicuşor Dan.

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

