Fritz respinge varianta unui guvern tehnocrat: Un "paravan" pentru PSD ca să-şi exercite puterea în continuare

Dominic Fritz, preşedintele USR, critică scenariul formării unui guvern tehnocrat, despre care spune că ar putea deveni "un paravan" pentru ca PSD să rămână la putere fără să îşi asume direct guvernarea. Fritz susţine că USR nu ar vota în Parlament un Executiv politic condus de un premier tehnocrat şi cere claritate privind responsabilitatea deciziilor într-o perioadă de criză politică.

Dominic Fritz a vorbit, marţi seară, la Antena 3 CNN, despre întâlnirea informală pe care a avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan.

"Cu mine nu a împărtăşit niciun nume şi adevărul este că acest scenariu al unui guvern tehnocrat eu încă nu l-am înţeles, pentru că, la prima vedere, pare ca un fel de paravan pentru ca PSD să poată să continue să exercite puterea. Şi asta cred că este rău pentru ţară. Dacă PSD vrea şi poate să guverneze, cred că trebuie să fie la vedere. Trebuie lumea să vadă cu ce decizii, soluţii vin şi trebuie să-şi asume aceste soluţii şi decizii, nu să ne ascundem în spatele unor presupuşi tehnocraţi", a afirmat Dominic Fritz.

Cât priveşte susţinerea pentru un guvern politic condus de un premier tehnocrat, Dominic Fritz a precizat că USR nu ar vota o asemenea soluţie în Parlament, potrivit News.ro.

"Nu, pentru că PSD este partidul care a iniţiat această moţiune, a votat-o cu o majoritate largă în Parlament, împreună cu prietenii lor de la AUR. PSD, evident, are această responsabilitate de a ne spune care este majoritatea cu care vor să scoată România din criză. Noi din partea USR, şi cred că vorbesc şi pentru Ilie Bolojan şi PNL, nu mai avem încredere în soluţiile propuse de PSD şi tocmai de aceea nu le putem gira cu votul nostru", a declarat liderul USR.

Fritz consideră că oamenii trebuie să ştie cine este responsabil şi cine ia deciziile şi că USR nu va gira o soluţie paravan cu nişte tehnocraţi "luaţi din spuma mării".

"Lumea vrea claritate şi tocmai de acea linia USR este clară. Dacă PSD e la guvernare, foarte bine, noi facem opoziţie. Dacă PSD vrea să treacă în opoziţie, noi putem să vedem dacă găsim o formulă de a guverna", a adăugat Dominic Fritz.

