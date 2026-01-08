Antena Meniu Search
Franţa şi Germania acuză SUA că se îndepărtează de aliaţi şi distrug ordinea mondială

Germania și Franța lansează acuzații dure la adresa Statelor Unite. Președintele francez Emmanuel Macron a spus că Statele Unite "se îndepărtează treptat" de anumiți aliați și "se sustrag regulilor internaționale". Totodată, a denunțat "o adevărată tentație de a împărți lumea" între "marile puteri". În același timp, președintele german a spus că SUA distrug ordinea mondială.

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 14:44
Emmanuel Macron a făcut declarațiile joi, în discursul său anual în fața ambasadorilor francezi.

Macron: SUA se îndepărtează treptat de anumiți aliați și se sustrag regulilor internaționale

Preşedintele francez a acuzat Statele Unite de faptul că se "îndepărtează treptat" de anumiți aliați și "se sustrag de la regulile internaționale", menționând, de asemenea, "o agresivitate neocolonială" din ce în ce mai prezentă în relațiile diplomatice. Șeful statului francez a denunțat, totdată, o "adevărată tentație de împărțire a lumii" între "marile puteri".

"Instituțiile multilateralismului funcționează din ce în ce mai puțin bine. Evoluăm într‑o lume a marilor puteri, cu o tentativă reală de a împărți lumea", a declarat președintele francez, citat de Le Figaro.

Preşedintele german: SUA distrug ordinea mondială

Şi preşedintele german a criticat dur politica SUA sub administraţia preşedintelui Donald Trump, într-un discurs susţinut miercuri seara, în cadrul unui simpozion. Frank-Walter Steinmeier a  îndemnat comunitatea internaţională să nu lase ordinea mondială să se dezintegreze până la nivelul unei "peşteri de tâlhari" în care cei fără scrupule iau ceea ce vor.

Deşi rolul preşedintelui german este în mare parte ceremonial, declaraţiile sale au o anumită greutate. Evocând anexarea Crimeii de către Rusia (în 2014) şi invadarea Ucrainei (în 2022) ca moment de cotitură, Steinmeier a spus că actualul comportament al SUA reprezintă o a doua ruptură istorică. "Apoi există o distrugere a valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale", a declarat Steinmeier, potrivit Reuters. 

"Este vorba de a împiedica lumea să se transforme într-o peşteră de tâlhari, unde cei mai lipsiţi de scrupule iau tot ce vor, unde regiuni sau ţări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri", a afirmat el. Este necesară o intervenţie activă în situaţii periculoase, iar ţări precum Brazilia şi India trebuie convinse să protejeze ordinea mondială, a spus Frank-Walter Steinmeier

emmanuel macron franta statele unite rusia razboi ucraina germania frank-walter steinmeier
