Celebrul Castel Banffy a fost distins cu premiul Europa Nostra, cel mai prestigios titlu european pentru patrimoniu, în urma lucrărilor de restaurare. Valoarea totală a investiției se ridică la peste 11 milioane de euro, iar monumentul a devenit centru cultural.

Castelul Banffy din Răscruci a câștigat premiul european la categoria conservare și reutilizare adaptivă. Practic, este vorba despre modul în care o clădire veche, aproape de ruină, a fost transformată într-una care arată impecabil.

Reabilitarea castelului a durat doi ani, între 2022 și 2024, și a costat peste 50 de milioane de lei, dar rezultatul este cu adevărat spectaculos.

Întreg domeniul s-a transformat într-un centru cultural care poate fi vizitat de oricine.

Înainte de începerea propriu-zisă a lucrărilor, au fost făcute ample studii și cercetări istorice, astfel încât să fie păstrate cât mai multe elemente și detalii originale.

Lucrările s-au bazat pe materiale tradiționale și tehnici artizanale și nu au putut fi realizate de oricine, pentru că vorbim despre un monument istoric valoros.

La etajul castelului, construit în secolul al XVIII-lea, a fost amenajată o mediatecă, o sală multifuncțională pentru activități culturale, dar și o sală de curs.

Subsolul castelului a fost transformat într-o sală de expoziții, care are ieșire spre terasa dinspre parc.

Vorbim despre un parc, sau practic grădina castelului, care cândva era amenajată în stil japonez.

Timpul și-a pus amprenta și asupra grădinii, astfel că cei care au reabilitat domeniul au avut foarte mult de lucru.

Lacul nici măcar nu mai exista. A fost nevoie să fie decolmatat, au fost amenajate pontoanele și a fost replantată vegetația.

Revenind la castel, interiorul este spectaculos: pereții sunt capitonați cu lemn sculptat într-un mod foarte elegant, piesele de mobilier vechi au fost restaurate, iar acum totul și-a recăpătat eleganța de altădată.

