Franţa, în haos. Blocaje, greve, proteste masive şi un premier nou

Autoritățile franceze se pregătesc pentru o zi de blocaje, greve și proteste masive, în timp ce președintele Emmanuel Macron îl numește pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru , al patrulea în mai puțin de un an.

Conform AP, citat de Mediafax, Franța se confruntă cu un nou val de tensiuni sociale și politice, după ce mișcarea „Bloquons Tout” („Blocăm Totul”) a lansat apeluri online pentru o zi de proteste și acțiuni de sabotaj, programată miercuri.

Mișcarea, organizată pe rețele sociale și în grupuri criptate, a căpătat amploare pe fondul crizei politice declanșate de demiterea premierului François Bayrou prin moțiune de cenzură.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat marți seară numirea lui Sébastien Lecornu, fost ministru al apărării, în funcția de prim-ministru.

Este al patrulea șef de guvern numit în ultimele 12 luni, semn al instabilității politice cu care se confruntă Franța.

Pe lângă protestele anunțate, marți au fost descoperite cinci capete de porc inscripționate cu numele lui Macron, lăsate lângă nouă moschei din Paris și din împrejurimi.

Autoritățile investighează cazul, iar prefectul poliției din Paris, Laurent Nunez, a declarat că există suspiciuni privind posibile acțiuni de ingerință străină, cu referire la precedente cazuri atribuite Rusiei.

În ultimii ani, serviciile de securitate franceze au identificat mai multe incidente legate de tentative de destabilizare: în 2024, sicrie lăsate lângă Turnul Eiffel și un atac asupra unui memorial al Holocaustului din Paris au fost puse pe seama unor operațiuni cu legături rusești.

