Franţa vrea să interzică reţelele sociale şi, în special, platforma TikTok pentru copiii de până la 15 ani. Totul, pentru a evita efectele devastatoare ale platformei asupra sănătății mintale a tinerilor. În plus, cei cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani ar urma să aibă acces limitat la aplicaţie.

O astfel de interdicţie ar permite "să se transmită un semnal atât copiilor, cât şi părinţilor că, înainte de vârsta de 15 ani, reţelele sociale nu sunt inofensive", a declarat pentru AFP deputata partidului prezidenţial Laure Miller (EPR), raportoare a comisiei parlamentare de anchetă.

Comisia a fost creată în urma citării în judecată a TikTok în Franţa, la sfârşitul anului 2024, de către un colectiv de şapte familii care acuzau reţeaua că le-a expus copiii la conţinuturi care i-ar putea împinge la sinucidere, scrie News.ro.

Părinţii denunţă lipsa de moderare online pe TikTok

"Este complicat pentru noi, părinţii, să moderăm toate acestea", explică pentru AFP Géraldine, în vârstă de 52 de ani, care face parte din grupul de reclamanţi. În februarie 2024, această mamă şi-a pierdut fiica, Pénélope, care s-a sinucis la vârsta de 18 ani. După moartea ei, a descoperit videoclipurile cu scarificare pe care fiica ei le publica şi le viziona pe TikTok.

"Nu TikTok a ucis-o pe fiica noastră, pentru că, oricum, ea nu se simţea bine", explică Géraldine. Dar pentru această mamă, care denunţă astăzi lipsa de moderare online, reţeaua a "împins-o" pe fiica sa către o stare de nefericire.

Reprezentanţii TikTok neagă acuzaţiile aduse

Reprezentanţii platformei TikTok au respins categoric propunerea parlamentarilor francezi şi au caracterizat-o drept înşelătoare.

În faţa comisiei parlamentare, responsabilii TikTok, proprietate a grupului chinez ByteDance, au evidenţiat o moderare stimulată de inteligenţa artificială, care le-ar fi permis să retragă în mod proactiv 98% din conţinuturile care încălcau condiţiile de utilizare în Franţa anul trecut.

Însă pentru deputaţi, aceste eforturi sunt insuficiente, ba chiar "deficitare", cu reguli "foarte uşor de ocolit".

Între septembrie 2023 şi decembrie 2024, numărul moderatorilor francofoni ai TikTok a scăzut cu 26%, potrivit datelor din rapoartele sale de transparenţă.

Conţinutul dăunător continuă astfel să prolifereze, combinat cu algoritmi de recomandare deosebit de puternici care pot închide tinerii în bule nocive, constată comisia de anchetă.

