Un polițist din Padova a fost lovit în plin de un BMW furat, în timp ce încerca să-l oprească pe șofer, un român evadat din arest la domiciliu. Agentul, care a rămas agățat de mașină câțiva metri, înainte de a fi aruncată pe asfalt, a fost rănit grav. Potrivit publicațiilor din Peninsulă, fugarul este încă liber și căutat în toată Italia de nord.

Fugar român, căutat în toată Italia. În cursa lui nebună, a călcat intenționat un polițist cu un BMW furat - ilgazzettino.it

Scenele de groază au avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona de servicii Tesina, pe autostrada A4, în provincia Vicenza. Polițistul, un agent de 45 de ani din cadrul Poliției Rutiere Padova, a fost izbit violent și proiectat la pământ, după ce individul a urcat la volanul BMW-ului furat și a accelerat în încercarea de a scăpa, relatează Il Gazzettino.

Românul a furat trei maşini

Potrivit anchetatorilor, suspectul își petrecuse câteva minute într-un autogrill, unde a băut o cafea, iar în momentul în care a fost recunoscut de patrulă, a pornit în trombă cu mașina, trecând deliberat peste polițist. Agentul a rămas agățat de mașină câțiva metri, înainte de a fi aruncat pe asfalt. Fugarul și-a continuat cursa nebună până la Mirano, unde a abandonat BMW-ul și a jefuit un bătrân, furându-i mașina, un Fiat Fiorino. Ulterior, în Friuli Venezia Giulia, a provocat un accident cu un alt BMW și a fugit din nou, schimbând pentru iar autoturismul.

Imaginile de pe camerele de supraveghere surprind clar chipul agresorului, iar verificările efectuate în baza de date a poliției au confirmat identitatea acestuia: un român care, în mod normal, ar fi trebuit să se afle la domiciliu, sub măsura arestului.

Fugarul, căutat în toată Italia

În schimb, a reușit să dispară, iar anchetatorii nu exclud posibilitatea ca acesta să fi trecut deja frontiera pentru a scăpa de arestare.Individul este acuzat de evadare, rezistență față de forțele de ordine, furt și jaf, dar și de tentativă de omor asupra polițistului. Agentul, internat inițial în stare gravă la spitalul San Bortolo din Vicenza, a fost externat duminică și a revenit acasă.

Între timp, poliția continuă căutările în toată Italia de nord, încercând să stabilească traseul de fugă al românului și, mai ales, cine l-ar fi putut sprijini să scape de controalele poliției.

