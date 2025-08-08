Gazprom, scos din joc în R. Moldova. Reacție isterică a rușilor după ce au rămas fără licență

Gazprom a reacționat dur după ce Republica Moldova a retras licența de furnizare a gazelor companiei Moldovagaz, în care concernul rus este acționar majoritar. Practic, Gazprom nu mai are dreptul legal de a furniza gaze naturale direct către consumatorii din Moldova şi pierde accesul direct la piața moldovenească. Într-un comunicat cu ton acuzator, gigantul rus susține că a fost lipsită de "obiectul investițional" și acuză Chișinăul că a orchestrat reorganizarea forțată a Moldovagaz, pe fondul unor datorii de peste 700 de milioane de dolari. Autoritățile moldovene invocă nerespectarea cerințelor legale privind separarea activităților din sectorul energetic.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova (ANRE) a anunțat, săptămâna aceasta, că licența de furnizare a gazelor a fost retrasă companiei Moldovagaz - unde acționar majoritar (50%) este Gazprom - și a fost transferată companiei de stat Energocom. În replică, Gazprom a denunțat decizia și a afirmat că această măsură îi provoacă prejudicii, avertizând Chișinăul că pune în pericol securitatea energetică a țării, relatează presa locală.

Republica Moldova a retras licența Moldovagaz, al cărei principal acționar este Gazprom

Distribuția gazelor către 800.000 de consumatori va fi preluată de Energocom începând cu 1 septembrie, a precizat ANRE. Decizia a fost luată în contextul unei dispute între Republica Moldova și monopolul rus al gazelor.

Gazprom susține că Moldova îi datorează cel puțin 709 milioane de dolari, reprezentând restanțe la livrările de gaze, în special din partea industriilor de stat. În schimb, Chișinăul, invocând audituri independente, afirmă că nu există astfel de datorii - motivul principal pentru care Gazprom a întrerupt livrările în ianuarie. Întreruperea a coincis cu sistarea tranzitului prin Ucraina și a afectat aprovizionarea cu gaze în Transnistria, în timp ce restul țării a fost alimentat din surse alternative, inclusiv din România.

Gigantul rus denunță decizia și avertizează că își va apăra drepturile "prin toate mijloacele disponibile"

Gazprom acuză că Moldova nu a soluționat problema datoriilor, deși concernul susține că a propus soluții. "Guvernul moldovean a introdus o serie de măsuri care, în ultimă instanță, duc la reorganizarea forțată a Moldovagaz, la creșterea bruscă a prețurilor la gaze și, implicit, la diminuarea securității energetice a țării", a transmis Gazprom, menționând că va continua "să își apere drepturile și interesele legitime prin toate mijloacele disponibile".

Concernul rus a calificat decizia drept "etapa finală a distrugerii deliberate a companiei Moldovagaz de către autoritățile moldovene și a deposedării Gazprom de investiția sa".

Presa de la Chişinău: Reacţia isterică a Gazprom după ce a fost scos din joc

Potrivit Gazprom, autoritățile de la Chișinău au provocat în mod deliberat "reorganizarea forțată" a Moldovagaz, ceea ce a dus la majorarea prețului de achiziție a gazelor și a tarifelor pentru consumatori, afectând astfel securitatea energetică a Republicii Moldova, scrie NewsMaker.

"Gazprom se victimizează după ce a fost scos din joc în R. Moldova. Reacția isterică a concernului rus după ce Moldovagaz a rămas fără licență", titrează siteul de ştiri de la Chişinău, deschide.md.

Moldova se află de mai mult timp în conflict cu Gazprom privind prețurile și datoriile invocate de partea rusă. În paralel, autoritățile moldovene au căutat să reducă dependența energetică de Rusia, semnând contracte cu furnizori din Europa. Chișinăul argumentează că decizia de retragere a licenței a fost justificată și de refuzul Gazprom de a implementa reformele cerute de Uniunea Europeană privind separarea activităților de transport și furnizare a gazelor.

Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat că problemele sunt de natură politică și, prin urmare, nu țin de competența companiei, relatează Reuters. Republica Moldova a depins de gazul rusesc mai bine de trei decenii. De-a lungul timpului, Moscova a folosit această dependență ca instrument de presiune politică, mai ales după începutul invaziei asupra Ucrainei, în 2022.

După ani de vulnerabilitate energetică, Chișinăul a reușit să își diversifice sursele de aprovizionare pe malul drept al Nistrului, renunțând complet la gazele rusești în 2022, în schimbul energiei electrice furnizate de centrala de la Cuciurgan, aflată în Transnistria. În prezent, Tiraspolul primește gaze naturale prin intermediul unei companii din Ungaria, după ce a refuzat sprijinul oferit de Uniunea Europeană și de autoritățile de la Chișinău. Totuși, situația rămâne incertă, administrația nerecunoscută fiind nevoită să prelungească starea de urgență în economie.

