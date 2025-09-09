Generalul Gherasimov, "arhitectul războiului din Ucraina", a primit Ordinul pentru Curaj de la Putin

Vladimir Putin l-a decorat pe șeful armatei ruse, Valeri Gherasimov, cu Ordinul pentru Curaj, pentru rolul său în conducerea războiului din Ucraina, relatează Reuters, conform Agerpres.

Gherasimov, unul dintre cei mai puternici oameni din armata rusă şi împotriva căruia Curtea Penală Internaţională a emis un mandat de arestare pentru presupuse crime în Ucraina, este considerat principalul arhitect al strategiei de război modern a Rusiei. El a împlinit luni 70 de ani.

Ordinul pentru Curaj, o prestigioasă decoraţie de stat, i-a fost acordat lui Gherasimov "pentru curaj, vitejie şi dăruire demonstrate în îndeplinirea datoriei militare", conform unui decret publicat luni seară pe un site oficial al Rusiei, echivalentul Monitorului Oficial.

Rolurile decisive ale lui Valeri Gherasimov

Se crede că Gherasimov deţine una dintre cele trei serviete nucleare ale Rusiei care pot transmite ordine pentru un atac nuclear. El a jucat mai multe roluri cheie, de la capturarea peninsulei Crimeea de către Rusia de la Ucraina în 2014 şi până la sprijinul militar inovator acordat de Rusia preşedintelui Bashar al-Assad în războiul civil sirian.

Statele Unite l-au sancţionat a doua zi după invadarea Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022, considerându-l unul dintre oficialii direct responsabili. Putin l-a desemnat pe Gherasimov să conducă campania din Ucraina în ianuarie 2023.

Gherasimov, împreună cu ministrul apărării de la acea vreme, Serghei Şoigu, un alt aliat apropiat al lui Putin, a fost aspru criticat de influenţii bloggeri de război ai Rusiei pentru eşecurile armatei din primul an de război, când aceasta a suferit o serie de eşecuri şi retrageri jenante.

