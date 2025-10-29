Guvernul federal german a decis miercuri majorarea salariului minim pe economie. Schimbarea se va desfășura în două trepte, respectiv la 13.90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14.60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12.82 de euro din prezent, relatează EFE, citată de Agerpres.

Germania majorează salariul minim pe economie pentru a patra oară din anul 2015 încoace - Shutterstock

Peste şase milioane de angajaţi vor beneficia de această creştere, adică toţi cei care în prezent câştigă mai puţin de 13.90 de euro pe oră, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz.

Odată ce salariul minim pe economie va ajunge la 14,60 de euro în 2027, acesta va creşte cu circa 40% faţă de nivelul din 2015, anul când Germania a introdus salariul minim pe economie, care de atunci a fost deja majorat de patru ori.

Decizia creşterii salariului minim a fost adoptată în pofida opoziţiei patronatelor şi urmează unei recomandări formulate în acest sens de Comisia pentru Salariul Minim, în cadrul căreia reprezentanţii salariaţilor şi ai patronatelor au avut discuţii aprinse.

Articolul continuă după reclamă

Social-democraţii, care formează împreună cu conservatorii cancelarului Friedrich Merz coaliţia de guvernare, au promis în campania electorală pentru alegerile legislative desfăşurate în februarie creşterea salariului minim pe economie la 15 euro pe oră.

