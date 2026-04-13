Germania reduce taxele pe carburanți și permite companiilor să ofere bonusuri neimpozabile de până la 1.000€

Germania încearcă să limiteze efectele economice ale războiului dintre SUA, Israel și Iran. Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că țara va reduce temporar taxele pe carburanți și permite companiilor să acorde angajaților un "bonus de sprijin", neimpozabil, de până la 1.000 de euro, scrie Mediafax.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, într-o conferință de presă la Berlin, că impactul conflictului din Orientul Mijlociu se va resimți mult timp, inclusiv după încheierea ostilităților.

"Vom simți consecințele acestui război pentru mult timp de acum înainte, chiar și după ce se va încheia", a spus Merz. "De aceea vrem să facem tot ce ne stă în putere, iar deși resursele noastre sunt limitate, ele există – pentru a menține și îmbunătăți competitivitatea economiei germane și pentru a ușura situația gospodăriilor".

Printre măsurile imediate anunțate se numără reducerea temporară a unei taxe pe carburanții cu 17 cenți pe litru, pentru o perioadă de două luni, precum și posibilitatea ca firmele să plătească angajaților un bonus neimpozabil de până la 1.000 de euro.

Articolul continuă după reclamă

Markus Söder, liderul conservatorilor bavarezi, a spus că presiunea economică din ultimele săptămâni a devenit greu de suportat atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri.

"Presiunea din ultimele săptămâni a fost insuportabilă pentru mulți oameni, insuportabilă pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar și pentru cetățeni", a afirmat Söder. El a subliniat că scumpirile zilnice, resimțite inclusiv la pompă, au generat "un sentiment de neputință, furie și o povară reală", adăugând: "Acționăm împotriva acestui lucru".

PIB-ul Germaniei a crescut în 2025 cu doar 0,2%

Guvernul condus de Merz își propusese să relanseze în acest an cea mai mare economie a Uniunii Europene, însă efectele războiului cu Iranul riscă să compromită aceste planuri. Economia germană s-a contractat în 2023 și 2024, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, iar anul trecut produsul intern brut a crescut cu doar 0,2%.

Bärbel Bas, unul dintre co-liderii Partidului Social-Democrat (SPD), a insistat asupra nevoii ca Germania să devină mai rezilientă în fața șocurilor externe.

"Este important, de asemenea, să devenim mai puțin dependenți de alții", a spus ea. "A fost și acesta un subiect al discuției noastre — că trebuie să ne întărim, astfel încât să putem face față la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și asupra căruia avem puțin control".

Coaliția a anunțat și că va prezenta în următoarele săptămâni o propunere pe termen mai lung privind reduceri de taxe pentru persoanele cu venituri mici și medii. Totodată, guvernul vrea să adopte până în vară o reformă sistematică a sistemului de asigurări de sănătate, pentru a reduce povara asupra angajatorilor germani, în contextul îmbătrânirii accelerate a populației.

În paralel, executivul de la Berlin și-a reafirmat intenția de a susține la Bruxelles o nouă relaxare a țintelor de emisii pentru producătorii auto. Coaliția respinge atât propunerea Comisiei Europene privind mașinile mici, cât și ideea obligativității compensării emisiilor suplimentare.

"Industria auto este legată indisolubil nu doar de locuri de muncă, ci și de forța economică și identitatea Germaniei", a declarat Söder. "Nu trebuie să cedăm pur și simplu acest activ economic important și această piață Chinei".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰