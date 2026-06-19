Cancelarul german Friedrich Merz a respins propunerea Comisiei Europene privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, considerând că nivelul cheltuielilor este prea ridicat și solicitând prezentarea unei noi variante. Declarațiile au fost făcute vineri, la Bruxelles, în contextul discuțiilor dintre liderii statelor membre privind Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034, un plan estimat la aproape 2.000 de miliarde de euro și care urmează să stabilească direcțiile majore de finanțare ale Uniunii Europene în următorii șapte ani.

Germania respinge bugetului UE. Merz cere refacerea planului de aproape 2.000 de miliarde € - Profimedia

"Propunerea aflată pe masă este mult prea mare. Cifrele trebuie reduse", a declarat cancelarul german Friedrich Merz, potrivit Deutsche Welle.

Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034.

Potrivit cancelarului german, nivelul actual al cheltuielilor nu este acceptabil.

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"Trebuie prezentată o nouă propunere", a insistat acesta.

Poziția Berlinului deschide negocieri dificile între statele membre, care au interese diferite privind viitoarele alocări financiare.

Bugetul vizează perioada 2028-2034

Proiectul discutat stabilește limitele cheltuielilor europene pentru următorii șapte ani. Documentul este cunoscut și sub denumirea de Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene, potrivit Mediafax.

Bugetul stabilește sumele care pot fi investite în principalele politici și programe comunitare. Propunerea actuală reprezintă o creștere față de exercițiul financiar precedent.

Cu toate acestea, valoarea totală ar reprezenta aproximativ 1,26% din venitul național brut cumulat al Uniunii Europene.

Negocieri dificile între statele membre

Discuțiile privind bugetul european sunt considerate printre cele mai complexe negocieri la nivelul Uniunii. Fiecare stat încearcă să își protejeze propriile interese economice și strategice.

În prezent, la nivelul instituțiilor europene este analizată inclusiv posibilitatea unei reduceri de aproximativ 2% a propunerii inițiale.

Liderii europeni reuniți la Bruxelles discută în aceste zile viitorul buget al Uniunii, sprijinul pentru Ucraina și provocările economice globale.

Summitul are loc după ce statele membre au convenit prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei pentru încă 12 luni.

Poziția exprimată de Germania ar putea influența semnificativ negocierile privind forma finală a bugetului european pentru perioada 2028-2034.