Ghinion pentru Trump. Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace, ales înainte de anunţul acordului Israel-Hamas

Comitetul Nobel din Norvegia, care acordă premiul pentru pace, a avut ultima şedinţă la începutul săptămânii, a informat joi Institutul Nobel din Oslo. Potrivit AFP, acest lucru înseamnă că decizia a fost luată înainte de încheierea unui acord între Israel şi gruparea palestiniană Hamas, pentru care a făcut presiuni preşedintele american Donald Trump, scrie Agerpres.

Liderul de la Casa Albă nu ascunde faptul că îşi doreşte Premiul Nobel pentru pace, care va fi anunţat vineri. De când şi-a început al doilea mandat, în ianuarie, el susţine că a soluţionat mai multe conflicte şi "merită" premiul, iar recent a declarat chiar că dacă nu l-ar primi ar fi o "insultă" pentru Statele Unite.

Israelienii şi islamiştii care controlează Fâşia Gaza au convenit abia joi o încetare a focului şi eliberarea ostaticilor, făcând astfel un pas important către încheierea războiului care a devastat teritoriul palestinian.

Ultima reuniune a comitetului a avut loc luni

Erik Aasheim, purtător de cuvânt al Institutului Nobel, a declarat agenţiei France Presse că "ultima reuniune a comitetului Nobel a avut loc luni".

Comitetul format din cinci membri decide în general cu zile sau chiar săptămâni înaintea anunţului cine va primi premiul, iar ultima şedinţă este dedicată revizuirii finale a hotărârii.

Aasheim a afirmat că "ultimele cărămizi au fost puse luni", dar a reamintit că "nu se spune niciodată când ia decizia comitetul Nobel" şi a precizat că nu mai este prevăzută nicio reuniune până la anunţul de vineri.

Situaţia geopolitică de anul acesta ar putea face ca premiul să rămână neacordat

El a confirmat că "va exista un laureat anul acesta", după ce unii experţi au speculat că premiul pe 2025 ar putea să rămână neacordat din cauza situaţiei geopolitice grave.

Istoricul Asle Sveen, specialist în premiul Nobel, a declarat agenţiei France Presse că acordul Israel-Hamas "nu are absolut niciun efect" asupra premiului de anul acesta, deoarece "comitetul a decis deja". El a pronosticat că "Trump nu va lua premiul anul acesta" şi a insistat chiar: "Sunt sigur de asta 100%".

Sveen a subliniat că Trump i-a dat multă vreme "mână liberă" premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru bombardarea Fâşiei Gaza şi a acordat ajutoare militare importante forţelor armate israeliene.

Pe lista propunerilor pentru premiu se află 338 de personalităţi şi organizaţii.

În 2024, laureatul a fost Nihon Hidankyo, un grup de supravieţuitori ai bombardamentelor atomice de la Hiroshima şi Nagasaki, militant împotriva armelor nucleare.

