Noua ediție a mult lăudatului ChatGPT al OpenAI a fost prezentată ca având "inteligența unui doctorand" și catalogată drept următorul salt major pentru o companie în care investitorii au cheltuit miliarde de dolari. În realitate însă, ChatGPT a venit cu o personalitate mai monotonă și lipsită de viață, incapabilă să ofere constant răspunsuri corecte chiar și la întrebări simple.

GPT-5, sub așteptări: Trebuia să fie super deștept, dar nu e în stare nici să citească un grafic. Analiză CNN - Shutterstock

Valul de reacții negative din partea utilizatorilor a obligat compania să își prezinte scuzele, însă aceasta a continuat să își susțină cu fermitate afirmațiile ambițioase privind capacitățile botului. În primul rând, a scos în evidență numeroasele lipsuri existente ale inteligenței artificiale generative, pe care criticii s-au grăbit să le exploateze. În al doilea rând, a ridicat îndoieli serioase privind capacitatea OpenAI de a construi și de a comercializa produse pentru consumatori pe care oamenii să fie dispuși să le plătească. Acest lucru ar trebui să îngrijoreze în mod special investitorii, având în vedere că OpenAI, care nu a obținut niciodată profit, are o valoare estimată de 500 de miliarde de dolari, informează CNN.

Vâlvă în industria AI

Industria AI este recunoscută pentru abilitatea de a crea vâlvă, iar la acest capitol CEO-ul Open AI, Sam Altman, nu a dezamăgit. Într-un livestream anterior lansării, Altman a declarat că interacțiunea cu GPT-5 va fi precum o conversație cu "un expert autentic, la nivel de doctorat, în orice domeniu".

Păstrându-și tonul entuziast caracteristic, a comparat GPT-5 cu "trecerea iPhone-ului de la ecranele cu pixeli mari la display-ul retina". Noul model, spunea el, este "mult mai bun atât în moduri evidente, cât și subtile" și dă o senzație de la care "nu vrei să te mai întorci la ce era înainte". Apoi a venit momentul în care utilizatorii au început efectiv să-l testeze.

Greşeli majore ale noului chatbot

Utilizatorii s-au distrat testând GPT-5 și luându-l peste picior pentru răspunsurile sale total greșite. Jurnalistul Tim Burke a scris pe Bluesky că i-a cerut lui GPT-5 "fă-mi o diagramă cu primii 12 președinți ai Statelor Unite cu o imagine a feței lor și numele sub imagine". Bot-ul a returnat o imagine cu doar nouă persoane, cu ortografii creative ale unor lideri timpurii ai Americii, precum "Gearge Washingion" și "William Henry Harrtson".

Răspunsul CEO-ului

"Ne așteptam la niște probleme la lansarea atâtor lucruri deodată", a spus Altman într-o postare. "Dar a fost cu mai multe probleme decât speram!", a conchis acesta.

Eșecul CEO-ului de a anticipa furia sugerează că nu are o înțelegere clară a modului în care cei aproximativ 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal interacționează cu produsul său, relatează jurnaliştii CNN.

Întrebat despre reacțiile negative la GPT-5, un reprezentant OpenAI a indicat pentru publicaţia CNN declarațiile publice ale lui Altman pe rețelele sociale, în care anunța revenirea modelelor mai vechi, precum și o postare pe blog despre modul în care compania optimizează GPT-5.

Când vine vorba despre inteligența artificială, discuțiile se împart de obicei în două direcții: pe de o parte, există AI-ul disponibil în prezent: chatboţi cu roluri clar definite și funcționalitate limitată, iar pe de altă parte, există AI-ul pe care companii precum OpenAI susțin că îl pot crea, şi anume sisteme capabile să depășească inteligența umană și să ofere soluții pentru vindecarea cancerului, combaterea încălzirii globale, conducerea vehiculelor și gestionarea agriculturii, reușind în același timp să ne distreze și să ne fascineze.

