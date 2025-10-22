Antena Meniu Search
Grădiniţă din Harkov, lovită de un atac rusesc. Copiii au fost scoşi în braţe din dărâmături

O persoană a murit, după ce o grădiniţă privată din Harkov a fost lovită miercuri de un atac rusesc, iar clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Copiii au fost evacuaţi, dar mulţi prezintă „reacţii acute la stres”, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 15:20
Pompieri salvând copiii din grădiniţa din Harkov lovită de un atac rusesc - Facebook/Volodimir Zelenski Galerie (5)

„O dronă rusească a lovit o grădiniţă din Harkov - după un atac masiv din timpul nopţii. Din păcate, o persoană a fost ucisă - condoleanţele mele familiei îndoliate. Până în prezent, şapte persoane au fost rănite şi primesc îngrijiri medicale. Toţi copiii au fost evacuaţi şi sunt acum în adăposturi. Informaţiile preliminare indică faptul că mulţi prezintă reacţii acute de stres”, a scris preşedintele Volodimir Zelenski pe X, unde a postat şi imagini.

 Mai multe explozii în oraş

În oraş s-au auzit cel puţin trei explozii, o persoană a murit, cel puţin alte 6 au fost rănite, a anunţat şi primarul oraşului, Igor Terehov, potrivit Ukrainska Pravda. Iniţial, primarul a spus că ar fi copii răniţi la grădiniţă, dar ulterior a revenit şi a anunţat că informaţiile nu s-au confirmat.

Administratorul regiunii, Oleg Sînehubov, a precizat că a murit un bărbat de 40 de ani, scrie News.

„Nu există nicio justificare pentru un atac cu drone asupra unei grădiniţe şi nici nu poate exista vreodată. În mod clar, Rusia devine din ce în ce mai obraznică. Aceste atacuri sunt scuipatul Rusiei în faţa tuturor celor care insistă asupra unei soluţii paşnice”, a comentat preşedintele Volodimir Zelenski, care se află în Suedia pentru a încheia un contract în materie de armament.

„Huliganii şi teroriştii pot fi puşi la locul lor doar prin forţă”, a subliniat preşedintele.

Atacul din Harkov vine după ce în cursul nopţii au fost atacuri intensive asupra Kievului şi a altor regiuni din Ucraina, soldate cu cel puţin patru morţi.

