Revistele și pliantele publicitare ajung adesea direct în coșul pentru hârtie, imediat după ce le primim în cutia poștală. Însă există un detaliu pe care mulți îl trec cu vederea: folia subțire de plastic în care sunt ambalate uneori aceste materiale. Aruncarea întregului pachet la hârtie poate îngreuna procesul de reciclare.

Greșeala pe care o fac mulți români când reciclează. Un detaliu aparent banal poate strica tot procesul - Sursa: Profimedia

Pliantele publicitare sunt adesea livrate în teancuri, învelite într-o folie transparentă de plastic. Din comoditate, multe persoane aruncă întregul pachet în containerul pentru hârtie, presupunând că plasticul va fi separat ulterior, scrie Libelle.

Totuși, este important să separi cele două materiale înainte de a le arunca. Folia de plastic poate afecta procesul de reciclare a hârtiei și trebuie colectată separat.

Unde trebuie aruncat fiecare material?

Regula este simplă: Pliantele și revistele publicitare: se aruncă la hârtie și carton, inclusiv atunci când au suprafața lucioasă. Folia transparentă de plastic: se colectează separat, în categoria ambalajelor din plastic, dacă sistemul local permite acest lucru. Dacă localitatea nu colectează separat ambalajele din plastic, acestea trebuie aruncate conform regulilor locale de colectare a deșeurilor reziduale.

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Există și o excepție interesantă: plicurile care au o mică fereastră din plastic nu trebuie neapărat desfăcute pentru a separa materialele.

Acestea pot fi aruncate împreună la hârtie și carton, conform recomandărilor prezentate în articolul original.

Cum poți evita risipa de hârtie?

Pe lângă reciclarea corectă, este important să reducem cantitatea de materiale publicitare pe care le primim inutil.

Dacă nu dorești să primești pliante și cataloage publicitare în cutia poștală, poți solicita limitarea distribuției acestora, acolo unde există un astfel de sistem.

Astfel, se reduc consumul de hârtie, energia necesară tipăririi și transportului, dar și cantitatea de deșeuri generate.

Nu doar foliile din plastic sunt confundate cu deșeurile din hârtie. Pentru o reciclare corectă, trebuie să fim atenți și la alte ambalaje și obiecte care pot ajunge în containerul greșit.

De reținut: înainte de a arunca un teanc de pliante sau reviste, îndepărtează folia de plastic. Este un gest simplu, dar important pentru eficiența procesului de reciclare.