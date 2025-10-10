Guvernul israelian a aprobat un acord de încetare a focului cu Hamas, care prevede eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza și retragerea treptată a trupelor. În baza înțelegerii, luptele ar urma să înceteze în următoarele 24 de ore, iar ostaticii ar putea fi eliberați în cel mult 72 de ore. Acordul marchează cel mai important pas spre încheierea războiului de doi ani din Fâșia Gaza.

Guvernul israelian a ratificat acordul de pace cu Hamas. Trump, invitat să țină un discurs istoric în Knesset - Getty Images

Cabinetul israelian a ratificat vineri un acord de încetare a focului cu gruparea palestiniană Hamas, deschizând calea pentru suspendarea ostilităților în Gaza în termen de 24 de ore și eliberarea ostaticilor israelieni ținuți acolo în următoarele 72 de ore, relatează Reuters.

Acordul, aprobat la primele ore ale dimineții de vineri, vine la o zi după ce mediatorii au anunțat înțelegerea. Planul prevede eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul deținuților palestinieni, precum și o retragere graduală a trupelor israeliene din Gaza, în cadrul inițiativei președintelui american Donald Trump de a pune capăt conflictului început în urmă cu doi ani. Astfel, armistițiul intră în vigoare de sâmbătă dimineață, iar ostaticii ar urma să fie eliberați până luni.

"Guvernul a aprobat acum cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor - atât a celor în viață, cât și a celor decedați", a transmis premierul israelian Benjamin Netanyahu pe reţelele sociale.

Articolul continuă după reclamă

Un conflict care a izolat Israelul pe scena internațională

Războiul a adâncit izolarea internațională a Israelului și a destabilizat întregul Orient Mijlociu, transformându-se într-un conflict regional ce a implicat Iranul, Yemenul și Libanul.

De asemenea, tensiunile au pus la încercare relațiile dintre Washington și Ierusalim, Donald Trump exercitând presiuni asupra lui Netanyahu pentru a ajunge la un acord.

Atât israelienii, cât și palestinienii au sărbătorit anunțul acordului, considerat cel mai important pas spre încheierea războiului, care a făcut peste 67.000 de victime palestiniene și a dus la capturarea a peste 250 de ostatici de către Hamas în atacurile inițiale.

Liderul Hamas din exil, Khalil Al-Hayya, a declarat că a primit "garanții din partea Statelor Unite și a altor mediatori că războiul s-a încheiat".

Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a precizat că încetarea focului va intra în vigoare în termen de 24 de ore, iar eliberarea ostaticilor va avea loc în cel mult 72 de ore de la activarea acordului.

Eliberarea ostaticilor și ajutor umanitar pentru Gaza

Potrivit estimărilor oficiale, 20 de ostatici israelieni ar fi încă în viață, alți 26 sunt considerați morți, iar soarta a doi rămâne necunoscută. Hamas a semnalat că recuperarea corpurilor celor decedați ar putea dura mai mult decât eliberarea celor în viață.

După intrarea în vigoare a acordului, convoaie umanitare vor începe să intre în Gaza, transportând alimente și medicamente pentru civilii care trăiesc în adăposturi improvizate, după ce armata israeliană a distrus mii de locuințe și a ras orașe întregi de pe hartă.

Obstacole și neînțelegeri care ar putea bloca acordul

Deși acordul reprezintă cel mai mare progres diplomatic de până acum, punerea lui în aplicare rămâne incertă.

O sursă palestiniană a declarat că lista prizonierilor ce urmează să fie eliberați nu a fost finalizată, Hamas cerând eliberarea unor figuri importante din închisorile israeliene, dar și a sutelor de persoane arestate în timpul asaltului din Gaza.

De asemenea, nu a fost clarificată încă forma de guvernare a Fâșiei Gaza după încheierea ostilităților și nici soarta Hamas, care refuză cererea Israelului de a se dezarma.

Premierul Benjamin Netanyahu se confruntă cu opoziție chiar în interiorul coaliției sale de guvernare.

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a avertizat că va vota pentru prăbușirea guvernului dacă Hamas nu este complet desființat.

Reacții din regiune și din lume

Anunțul încetării focului a fost întâmpinat cu bucurie în Gaza și în Israel. "Slavă lui Dumnezeu pentru încetarea focului, pentru sfârșitul sângelui și al morții", a spus Abdul Majeed Abd Rabbo, locuitor al orașului Khan Younis.

"Toată Fâșia Gaza este fericită, toți arabii sunt fericiți, întreaga lume e fericită pentru sfârșitul vărsării de sânge", a adăugat el.

În Tel Aviv, Einav Zaugauker, mama unui tânăr luat ostatic de Hamas, a declarat: "Nu pot respira, nu pot descrie ce simt... este incredibil".

Donald Trump, așteptat în regiune

Președintele american Donald Trump a anunțat că va călători duminică în Orientul Mijlociu pentru a participa, posibil, la o ceremonie de semnare a acordului în Egipt.

Președintele Knessetului, Amir Ohana, l-a invitat să se adreseze Parlamentului israelian; ar fi primul discurs susținut de un președinte american în fața legislativului israelian din 2008 încoace.

Acordul a fost susținut de mai multe țări arabe și occidentale și este considerat o reușită diplomatică majoră pentru Trump.

Potrivit Reuters, Statele Unite vor trimite 200 de militari pentru a face parte dintr-o forță comună de menținere a stabilității în Gaza, fără ca trupele americane să intre în enclava palestiniană. Forța va include și reprezentanți ai Egiptului, Qatarului, Turciei și, posibil, ai Emiratelor Arabe Unite.

Războiul care a făcut peste 67.000 de victime în Gaza

Războiul din Gaza a izbucnit pe 7 octombrie 2023, când militanți conduși de Hamas au atacat localități israeliene și un festival de muzică, ucigând 1.200 de oameni și luând 251 de ostatici.

În cei doi ani de lupte, peste 67.000 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene, potrivit autorităților locale din enclavă.

