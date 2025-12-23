Liderul nord-coreean Kim Jong-un a inspectat un complex hotelier montan de lux în zona Samjiyon, însoțit de fiica sa, Kim Ju-ae, despre care se speculează că ar fi moștenitoarea regimului. Vizita, raportată de agenția de stat KCNA, survine înaintea primului congres al partidului unic nord-coreean "în mai bine de cinci ani" și pare să fie menită să sublinieze "progresul economic al țării" prin inaugurarea recentă a cinci hoteluri cu băi termale și restaurante cu barbecue.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un și fiica sa au inaugurat un complex hotelier montan de lux - X

Cinci hoteluri au fost inaugurate sâmbăta și duminica trecută în zona turistică Samjiyon din Coreea de Nord, în partea de nord-est a peninsulei coreene, în apropiere de granița cu China, a anunțat marți presa de stat KCNA.

Kim a declarat că hotelurile sunt "o dovadă clară a statutului ascendent al poporului nostru și a potențialului de dezvoltare al țării noastre", potrivit KCNA.

Aceste hoteluri din Samjiyon, o destinație turistică importantă în apropierea Muntelui Paektu și locul de naștere al poporului coreean conform culturii populare, prezintă "o frumusețe arhitecturală specială" care subliniază "măreția naturii", a scris KCNA.

Liderul nord-coreean și fiica sa, a cărui vârstă și nume nu au fost dezvăluite oficial, dar despre care se crede că ar avea în jur de 12 ani și s-ar numi Kim Ju-ae, au fost fotografiați inspectând facilitățile sâmbăta trecută.

Kim a testat personal calitatea saltelelor la unul dintre hoteluri, conform imaginilor.

Agenția nord-coreeană de știri nu a dezvăluit prețul sejurului într-una dintre țările cu cel mai mic PIB real pe cap de locuitor din lume, de numai 600 de dolari, conform estimărilor guvernului american.

Fiica lui Kim Jong-un, apariţie rară în public

Fiica președintelui apare rar la evenimente civile, fiind văzută de obicei la evenimente militare, cum ar fi parade sau teste cu rachete. Totuși, Ju-ae a reapărut acum o săptămână alături de tatăl ei la o ceremonie de inaugurare a unui nou complex industrial și comercial la periferia Phenianului.

În septembrie, tânăra a călătorit cu Kim la Beijing pentru a participa la parada militară chineză care a marcat aniversarea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, stârnind speculații cu privire la posibilul ei rol de moștenitoare a regimului, deși serviciile secrete sud-coreene nu exclud alte posibilități.

Seulul consideră că Kim și soția sa au avut trei copii în jurul anilor 2010, 2013 și 2017.

Mass-media nord-coreeană publică rareori informații despre rudele apropiate ale dinastiei Kim, care conduce țara cu mână de fier din anii 1940, dar situația s-a schimbat de când Kim Jong-un a ajuns la putere, și mai ales odată cu expunerea tot mai mare a femeilor din familie.

