Oferta Paramount de preluare a Warner Bros ridică semne de întrebare privind implicarea ginerelui lui Trump

Rolul lui Jared Kushner în finanțarea ofertei Paramount de 108 miliarde de dolari pentru Warner Bros Discovery a stârnit îngrijorări cu privire la posibile conflicte de interese, având în vedere legăturile sale de familie cu președintele Donald Trump. Oferta, lansată într-o încercare de a depăși Netflix și de a crea un gigant media, implică fonduri de la firma de investiții a lui Kushner, precum și de la investitori din Orientul Mijlociu. Experții și organizațiile pentru etică în guvern avertizează că implicarea lui Trump, direct sau indirect, ar putea ridica semne de întrebare privind influența președintelui asupra unei tranzacții de o asemenea amploare.

Paramount Skydance a lansat luni o ofertă de preluare ostilă pentru Warner Bros Discovery într-un efort disperat de a surclasa Netflix şi de a crea un gigant media.

Paramount a declarat că oferta sa include finanţare de la firma de investiţii Affinity Partners a lui Kushner, împreună cu o finanţare de la fondurile suverane saudite şi qatareze şi de la L'imad Holding Co., deţinută de Abu Dhabi.

Trump a declarat luni reporterilor că nu a discutat cu Kushner despre Warner Bros Discovery, adăugând că nici Netflix, nici Paramount "nu sunt prieteni" ai săi.

Articolul continuă după reclamă

Cu o zi înainte, Trump declarase că va fi implicat în decizia privind achiziţia propusă de Netflix a studiourilor Warner Bros şi a activelor de streaming.

Candidaţii vor fi suspuşi unui control antiturst

Atât Paramount, cât şi Netflix vor fi probabil supuse unui control antitrust intens pentru a se asigura că furnizorii, consumatorii şi concurenţii nu sunt afectaţi în niciun fel de asociere, ceea ce va da guvernului un cuvânt important de spus în ceea ce priveşte cine va cumpăra în cele din urmă Warner Bros Discovery.

Unitatea antitrust a Departamentului de Justiţie va examina acordul final pentru Warner Bros Discovery pentru a se asigura că acesta nu dăunează concurenţei pe piaţa mass-media, menţinând în acelaşi timp preţurile de consum sub control şi asigurând că agenţii de publicitate beneficiază de o piaţă echitabilă.

Gradul de implicare al lui Trump va fi un alt test al măsurii în care preşedintele, ale cărui interese de afaceri familiale au crescut în timpul mandatului său din acest an, este pregătit să încalce normele privind conflictul de interese.

Dubii privind conflictul de interese

"Dacă aţi preda un curs la o şcoală de afaceri despre conflictele de interese, acesta ar fi exemplul perfect", a comentat Nell Minow, preşedinta ValueEdge Advisors din Portland, Maine, adăugând că Trump ar trebui să se recuze de la orice implicare în aprobarea tranzacţiei.

Purtătorii de cuvânt ai Casei Albe şi ai Affinity Partners nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii, menţionează Reuters.

Deşi preşedinţii SUA sunt scutiţi de legea federală privind conflictul de interese, "în mod normal, vedem că preşedinţii se separă de propriile afaceri şi fac tot posibilul să nu se implice în afacerile familiei lor, pentru ca americanii să nu le pună la îndoială acţiunile", a declarat Jordan Libowitz de la ONG-ul Citizens for Responsibility and Ethics (Cetăţenii pentru Responsabilitate şi Etică) din Washington.

Jared Kushner, ginerele lui Trump, implicat politic și financiar

Kushner a fost consilier la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump şi a continuat să fie implicat în politica din Orientul Mijlociu în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, deşi nu are o funcţie oficială.

Şi anterior au fost ridicate întrebări cu privire la faptul dacă Kushner a beneficiat de preşedinţia socrului său.

Trump a propus anul acesta ca SUA să cureţe Fâşia Gaza devastată de război şi să o dezvolte ca staţiune balneară internaţională, preluând o idee lansată de Kushner, care era dezvoltator imobiliar în New York înainte de primul mandat al lui Trump.

Affinity Partners s-a bucurat de un aflux de numerar din partea investitorilor din Orientul Mijlociu anul trecut, în timp ce Trump căuta să fie reales.

Linia fină dintre interesele guvernamentale și afacerile familiei

"Graniţa neclară dintre conducerea guvernului şi interesele de afaceri ale familiei se extinde în fiecare zi", a declarat Scott Amey, consilier general al grupului de interes public Project On Government Oversight.

Trump ar trebui "să evite să spună şi să facă orice are legătură cu potenţiala tranzacţie cu Warner Brothers şi să se ferească de orice acuzaţie că încearcă să-şi ajute ginerele, care are legături cu Paramount", a arătat Amey.

Toate afacerile imobiliare, de golf, media şi alte interese comerciale ale lui Trump, în valoare de miliarde de dolari, se află într-un trust administrat de copiii săi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰