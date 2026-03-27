Hackeri iranieni susțin că au spart mailul directorului FBI

Hackeri cu legături cu Iranul susțin că au spart mailul directorului FBI, Kash Patel, publicând pe internet fotografii ale directorului și alte documente.

Pe site-ul lor, grupul de hackeri Handala Hack Team a declarat că Patel "își va găsi acum numele printre lista victimelor sparte cu succes", relatează Reuters.

Un oficial al Departamentului de Justiție a confirmat că adresa de e-mail a lui Patel a fost spartă și a spus că materialul publicat online pare autentic.

FBI-ul nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Hackerii nu au răspuns imediat la mesaje.

Handala, care se autointitulează un grup de hackeri justițiari pro-palestinieni, este considerat de cercetătorii occidentali ca fiind una dintre numeroasele personaje folosite de unitățile de ciberinformații ale guvernului iranian. Handala a revendicat recent spargerea furnizorului de dispozitive și servicii medicale Stryker (SYK.N), cu sediul în Michigan, pe 11 martie, susținând că a șters o cantitate masivă de date ale companiei.

Reuters nu a reușit să autentifice independent e-mailurile lui Patel, dar adresa personală de Gmail pe care Handala susține că a spart-o se potrivește cu adresa asociată lui Patel în breșele de date anterioare, păstrate de firma de informații despre dark web District 4 Labs.

O mostră a materialului încărcat de hackeri și analizat de Reuters pare să arate un amestec de corespondență personală și de serviciu datând din perioada 2010-2019.

