Hamas: SUA nu pot fi mediatori credibili. Washingtonul, acuzat că s-a retras din armistițiu

Hamas acuză Statele Unite că și-au pierdut credibilitatea ca mediator în conflictul din Gaza. Un oficial al grupării spune că Washingtonul și-a retras propria propunere de armistițiu și critică lipsa de seriozitate a administrației americane în eforturile de pace, potrivit Mediafax.

la 17.09.2025 , 21:58
Directorul General al Punctelor de Trecere din Guvernul Palestinian, Nazmi Mehna (dreapta), și Ghazi Hamad, lider Hamas

Un înalt oficial Hamas, Ghazi Hamad, a afirmat într-un interviu pentru Al Jazeera că Statele Unite "nu au credibilitate" ca mediator în conflictul dintre Israel și Hamas.

Hamad a spus că administrația americană și-a retras recent propunerea de armistițiu pentru Gaza, ceea ce arată lipsă de seriozitate.

"Adevăratul" plan al lui Benjamin Netanyahu

Oficialul a susținut că planul premierului israelian Benjamin Netanyahu de a "schimba fața Orientului Mijlociu" cere un răspuns din partea țărilor arabe.

 

El a adăugat că Hamas nu acceptă indicații din partea președintelui american Donald Trump privind tratamentul prizonierilor israelieni aflați în captivitate.

 

"Nu ne sperie", a spus Hamad, subliniind că prizonierii sunt tratați "potrivit principiilor islamice și valorilor noastre".

 

El a acuzat că responsabilitatea pentru pericolul în care se află acești captivi revine "ocupației israeliene", în contextul atacurilor asupra populației din Gaza.

