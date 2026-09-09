Jurații din procesul Lindsay Clancy: Un singur bărbat a votat împotriva verdictului de nevinovăție

Jurații din procesul lui Lindsay Clancy au vorbit pentru prima dată despre deliberările desfășurate în spatele ușilor închise și despre motivele pentru care nu au reușit să ajungă la un verdict unanim, ceea ce a dus în cele din urmă la anularea procesului.

Trei dintre jurate, inclusiv șefa juriului, au declarat pentru NBC că grupul era pregătit să o declare pe Clancy nevinovată pe motiv de iresponsabilitate psihică în cazul uciderii celor trei copii ai săi. Un singur jurat s-a opus însă verdictului.

Potrivit șefei juriului, bărbatul ar fi recunoscut că avea "îndoieli rezonabile" privind responsabilitatea penală a femeii, dar a refuzat totuși să voteze pentru achitare pe motiv de boală psihică, potrivit BBC.

Avocații susțin că aceasta suferea de psihoză postpartum

Clancy nu a negat că și-a ucis copiii, însă avocații săi au susținut că aceasta suferea de psihoză postpartum în momentul faptelor. Procurorii, în schimb, au afirmat că femeia a acționat în mod calculat. Identitatea celor nouă femei și trei bărbați care au făcut parte din juriu nu a fost făcută publică, iar judecătorul a interzis fotografierea sau filmarea acestora pe durata procesului, pentru a le proteja anonimatul.

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În Statele Unite, însă, după încheierea unui proces, jurații pot decide singuri dacă vor sau nu să vorbească public despre caz și despre deliberări.

BBC, care a urmărit procesul din sala de judecată, a confirmat că cele trei femei intervievate de NBC au făcut parte din juriu. În interviul difuzat marți de postul local NBC10 din Boston, șefa juriului, fostă profesoară, a descris imposibilitatea de a ajunge la un verdict drept "îngrozitoare" și "un carusel emoțional".

Un singur jurat a împiedicat verdictul de nevinovăţie

Ea a povestit că deliberările au fost extrem de tensionate și marcate de numeroase momente de plâns, urmate uneori de îmbrățișări între jurați. "Am fost atât de tristă că nu am reușit să ajungem la un verdict în cazul lui Lindsay. A fost sfâșietor", a spus ea. Cele trei femei au declarat că juriul era foarte aproape de unanimitate, însă singurul jurat care se opunea nu și-a schimbat poziția.

Șefa juriului a povestit că, la un moment dat, bărbatul a recunoscut că are îndoieli rezonabile. Convinsă că se ajunsese în sfârșit la un acord, ea a început să completeze formularele pentru verdict. "Eram atât de bucuroasă", a menţionat şefa juriului.

La jumătatea completării documentelor, juratul ar fi adăugat însă că, în ciuda acestor îndoieli, tot nu putea spune că Lindsay Clancy este nevinovată pe motiv de iresponsabilitate psihică. Bărbatul nu a făcut declarații publice și nici nu a răspuns acuzațiilor celorlalte trei jurate.

Potrivit legislației din Massachusetts, Clancy nu trebuia să demonstreze că suferea de o boală psihică și că nu putea fi trasă la răspundere penală. În schimb, procurorii aveau obligația să dovedească dincolo de orice îndoială rezonabilă că femeia era responsabilă penal în momentul în care și-a ucis copiii.

"Nu încercam să stabilim dacă și-a ucis copiii. A făcut-o și a recunoscut acest lucru. Încercam să aflăm dacă, în acel moment, era capabilă să facă diferența dintre bine și rău", a explicat șefa juriului. Cele trei jurate au declarat că argumentele acuzării nu le-au convins. "Totul arăta că își iubea copiii, așa că trebuie să fi existat un moment în care a cedat psihic și nu a mai știut ce face", a spus șefa juriului.

De ce s-ar fi opus juratul

O altă jurată, angajată a unei companii care lucrează pentru industria de apărare, a declarat că juratul care s-a opus verdictului avea nelămuriri privind medicamentele pe care Clancy le lua. "Aveam rapoartele toxicologice. Puteam vedea exact ce cantități avea în organism", a spus ea, adăugând că în juriu se aflau și asistente medicale care au explicat aceste aspecte.

Pe parcursul procesului, procurorii au chemat la audieri zeci de martori, inclusiv mai mulți medici, încercând să demonstreze că femeia a luat o decizie conștientă și calculată atunci când și-a ucis copiii în subsolul casei familiei din Massachusetts.

Cazul a cunoscut mai multe răsturnări dramatice de situație, în timp ce juriul a deliberat aproape 40 de ore, pe parcursul a șapte zile. Jurații au transmis în repetate rânduri că nu reușesc să ajungă la un acord.

Avocatul lui Clancy a cerut atunci excluderea juratului respectiv din complet, însă solicitarea a fost respinsă.

Procesul a fost declarat nul

Ulterior, juriul a anunțat din nou că nu poate ajunge la o decizie unanimă, iar judecătorul William Sullivan a declarat vineri procesul nul.

Decizia lasă atât cazul, cât și viitorul lui Lindsay Clancy într-o zonă de incertitudine. Procurorii trebuie acum să decidă dacă vor solicita un nou proces, cu un alt juriu.

Avocatul femeii, Kevin Reddington, a declarat între timp că speră să ajungă la o înțelegere cu procurorii pentru a evita un al doilea proces.

Cele trei jurate intervievate de NBC au spus că își doresc, la rândul lor, ca procesul să nu fie reluat. Dacă totuși va avea loc un nou proces, toate trei au afirmat că intenționează să participe pentru a o susține pe Lindsay Clancy.