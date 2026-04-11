O tragedie a lovit o familie de români stabilţi în Spania. Fiul lor, David, a fost ucis de un tânăr de 23 de ani, de origine peruană. Criminalul era diagnosticat cu o formă severă de autism, iar David era singurul său prieten. Săptămâna viitoare, băiatul ar fi împlinit 12 ani.

Crima a avut loc în Joia Mare. David era la cursurile de limba engleză pe care le urma la Centrul Cultural dintr-o localitate micuţă de lângă Madrid. Julio, tânărul de 23 de ani despre care familia spune că are mentalitatea unui copil, a intrat peste David în toaleta centrului. A scos un cuţit şi l-a lovit de mai multe ori.

"Copilul era în stare critică. Rănit grav, avea multiple răni incizate, provocate de un cuţit, în piept, spate şi gât", a declarat David Garcia, purtător de cuvânt Serviciul de Urgenţă.

Medicii au reuşit să-l resusciteze, dar David nu a supravieţuit drumului cu elicopterul până la spital. Tatăl său era în biserică, la slujbă, când a aflat ce s-a întâmplat. Părinţii îi ceruseră lui David să nu mai petreacă timp cu Julio, pentru că li se părea ciudată apropierea tânărului de fiul lor.

Articolul continuă după reclamă

"Recent le-a spus copiilor lucruri urâte şi le-am interzis să se mai vadă". "Ne-a spus că nu are prieteni, nu are nimic. Lumea l-a respins şi ne părea rău pentru el", spun părinţii.

David era singurul care îl trata ca pe un prieten. Tocmai de aceea, gestul tânărului peruan e cu atât mai greu de înţeles. Incidentul a şocat întreaga comunitate. Primarul a decretat o zi de doliu în memoria victimei.

"Este una dintre cele mai complicate zile ca primar. Şi au trecut mulţi ani. Este o tragedie pentru toată lumea. Toată dragostea pentru părinţi. A fost...Locuiesc în La Canada de 40 de ani. Niciodată nu am crezut că se poate întâmpla aşa ceva aici", a declarat Luis Manuel Partida, primar Villanueva de la Canada.

După ce au descoperit mai multe mesaje scrise de mână, aruncate într-un loc public, anchetatorii cred că Julio dezvoltase o adevărată obsesie pentru David, mai ales că tânărul făcuse şi un desen ciudat care conţinea iniţialele numelor lor. După crimă, Julio s-a dus la spital şi le-a spus medicilor că s-a rănit în urma unei crize psihotice.

"Întodeauna vorbeam cu el despre depresie şi despre desenele lui foarte urâte", spun oamenii.

David era primul născut al unei familii de români care a emigrat în Spania în urmă cu 10 ani. Printre cei mai buni elevi din clasa lui, era pasionat de fotbal şi apăra poarta echipei de juniori din localitate.

"David era un copil minunat, fermecător. Un elev bun şi liniştit. Nu există cuvinte urâte despre el", spun profesorii.

Potrivit legislaţiei spaniole, dacă se va dovedi că tânărul peruan avea discernământ în momentul în care l-a atacat pe David, ar putea fi închis pe viaţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că Viktor Orban va câștiga din nou alegerile în Ungaria? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰