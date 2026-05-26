A fost măcel într-o comună din judeţul Cluj. Un tânăr de 24 de ani, pe numele căruia exista un ordin de protecţie, a înjunghiat o familie întreagă. Era gelos că fosta lui iubită are o nouă relaţie aşa că le-a lovit cu un cuţit pe fată, pe sora ei şi pe mama lor, care a şi murit din cauza hemoragiei. N-a scăpat de răzbunare nici noul partener al fetei.

A fost inițial un conflict, un scandal între un tânăr în vârstă de 24 de ani și actualul iubit al fostei sale prietene. Ulterior, atacatorul s-a deplasat la locuința fostei iubite, unde a atacat alte trei persoane. A folosit un cuțit, iar motivul faptei ar fi fost gelozia.

Victimele au vârste cuprinse între 16 și 36 de ani. Din păcate, o femeie de 36 de ani, mama fostei concubine a atacatorului, nu a mai putut fi salvată, în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale ajunse la fața locului. Alte trei persoane au fost rănite.

Polițiștii l-au identificat și prins rapid pe atacatorul de 24 de ani. Acesta avea un ordin de protecție emis din 14 mai, ordin care o viza pe fosta sa concubină, aflată acum printre victime. Agresorul locuieşte pe aceeaşi stradă cu vitimele.

În prezent, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, încearcă să stabilească exact cum s-a petrecut atacul și să reconstituie firul evenimentelor.

IGPR trimite Control la IPJ Cluj

Conducerea Poliției Române a dispus ca o echipă de polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române să se deplaseze la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, în vederea efectuării de verificări, cu privire la modul de intervenție și gestionare a situației de către polițiști, în contextul comiterii unor fapte cu violență.

"Echipa de verificare este formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Centrului Operațional. În raport de rezultatele verificărilor, vor fi măsurile legale și administrative care se impun", a transmis Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Claudiu Loghin

