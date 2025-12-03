Gigantul suedez Inter IKEA Group a ajuns la un acord pentru a cumpăra aproximativ 24.000 de hectare de pădure în Letonia şi Lituania de la CapMan Natural Capital. Tranzacţia, aşteptată să fie finalizată în prima jumătate a lui 2026, marchează o nouă investiţie majoră în gestionarea responsabilă a resurselor forestiere şi în reducerea amprentei de carbon a unuia dintre cei mai mari utilizatori de lemn din lume.

IKEA cumpără 24.000 de hectare de pădure în statele baltice într-o nouă mişcare pentru sustenabilitate - Shutterstock

CapMan Natural Capital a precizat într-un comunicat că părţile se aşteaptă să finalizeze tranzacţia în primul semestru din 2026, în funcţie de obţinerea aprobărilor autorităţilor de reglementare, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Inter IKEA Group a informat că achiziţia este în linie cu obiectivele companiei de a promova gestionarea responsabilă a resurselor forestiere şi aprovizionarea cu materii prime de pe plan local.

"Prin gestionarea în mod responsabil a terenurilor forestiere şi sporirea procesării lemnului la nivel regional, în statele baltice, avem ca obiectiv sprijinirea economiilor locale, colaborarea cu comunităţile şi menţinerea pădurilor sănătoase pentru generaţiile viitoare", a afirmat directorul de investiţii globale în păduri al Inter IKEA Group, Bruno Mariani Piana.

Pădurile incluse în această tranzacţie sunt certificate ca gestionate în mod sustenabil de Consiliul de Administrare a Pădurilor.

IKEA, unul din cei mai mari utilizatori de lemn din lume, are ca obiectiv înjumătăţirea emisiilor de carbon în cadrul lanţului său valoric până în 2030, comparativ cu 2016, şi ajungerea la emisii nete zero până în 2050, iar investiţiile sale în păduri fac parte din iniţiativele menite să sprijine aceste obiective.

