Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Imagini cu momentul în care preşedinta Mexicului este agresată sexual în plină stradă

Un incident şocant a avut loc în Ciudad de Mexico, unde un bărbat a fost arestat după ce a hărţuit-o pe preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, în timpul unei apariţii publice în centrul istoric al capitalei. În imaginile devenite virale, agresorul este surprins încercând să o atingă şi să o sărute pe lidera statului, înainte de a fi imobilizat de agenţii de securitate.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 19:19
Imagini cu momentul în care preşedinta Mexicului este agresată sexual în plină stradă Imagini cu momentul în care preşedinta Mexicului este agresată sexual în plină stradă - X / KontenidosPY

UPDATE: Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a decis să depună plângere împotriva agresorului său şi să revizuiască legislaţia la nivel naţional, relatează AFP. Claudia Sheinbaum a explicat că a depus plângere deoarece, după ce a hărţuit-o, bărbatul a continuat să vizeze alte femei înainte de a fi arestat câteva ore mai târziu.

"Mă întreb: dacă nu depun o plângere, ce se va întâmpla cu alte femei mexicane? Dacă asta se întâmplă cu preşedinta, ce se va întâmpla cu toate femeile din ţara noastră?", a declarat Claudia Sheinbaum în timpul unei conferinţe de presă.

Agenţii Secretariatului pentru Securitatea Cetăţenilor din Ciudad de Mexico au arestat marţi un bărbat pentru că a hărţuit-o pe stradă pe preşedinta Claudia Sheinbaum în timpul unei vizite publice în centrul istoric, transmite News.ro.

Articolul continuă după reclamă

Faptele s-au petrecut în timp ce Claudia Sheinbaum se îndrepta către un eveniment la Ministerul Educaţiei Publice şi saluta trecătorii în faţa Palatului Naţional din Mexico.

Într-un videoclip publicat pe reţelele sociale şi care a devenit rapid viral, se vede un bărbat care se apropie de preşedintă şi încercă să o sărute pe gât, apoi să o apuce de talie şi de piept.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Preşedinta Mexicului i-a dat la o parte mâinile bărbatului înainte de a declara: "Vom face fotografia, nu vă faceţi griji".

În ciuda prezenţei agenţilor de securitate, bărbatul a încercat să se apropie din nou de ea înainte de a fi imobilizat de personalul de securitate.

Incidentul a stârnit indignarea publicului şi a politicienilor, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranţa preşedintei şi la gravitatea faptei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mexic presedinte ciudad de mexico claudia sheinbaum
Înapoi la Homepage
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro?
Observator » Ştiri externe » Imagini cu momentul în care preşedinta Mexicului este agresată sexual în plină stradă