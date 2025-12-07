Noua strategie de securitate a SUA, "blândă" cu Rusia. Kremlin: Este un pas pozitiv

Schimbarea, de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a strategiei de securitate naţională a SUA, în care Rusia nu este menţionată ca o ameninţare directă, este un pas pozitiv, a declarat Dmitri Peskov.

"Considerăm că acesta este un pas pozitiv", a spus Peskov. Mesajele transmise în privinţa relaţiilor Rusia-SUA de administraţia preşedintelui american Donald Trump diferă de abordările administraţiilor anterioare, a remarcat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. "Per ansamblu, aceste mesaje sunt cu siguranţă în contrast cu abordările administraţiilor precedente", a spus secretarul de presă al preşedintelui.

Kremlinul va analiza mai detaliat strategia actualizată de securitate naţională a SUA şi va evalua prevederile acesteia, a subliniat secretarul de presă al preşedintelui rus. "Cu siguranţă, trebuie luată în considerare şi analizată mai în detaliu", a spus Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a comentat actualizarea documentului-cheie al SUA în domeniul securităţii naţionale. Acesta nu mai menţionează Rusia ca "ameninţare directă" şi include un apel la cooperare cu Moscova în domeniul stabilităţii strategice, notează TASS.

Noua strategie de securitate a SUA, blândă cu Rusia

Noua strategie de securitate a SUA, publicată joi de Casa Albă, este destul de blândă în ceea ce priveşte referirile la Rusia şi la războiul de agresiune din Ucraina. Criticile la adresa Moscovei sunt foarte puţine, a remarcat Politico. În schimb, unele dintre cele mai dure remarci sunt rezervate ţărilor aliate ale SUA din Europa.

În special, administraţia, în termeni mai mult sau mai puţin voalaţi, critică eforturile europene de a ţine în frâu partidele de extremă dreapta, calificând astfel de măsuri drept cenzură politică. Iar o prioritate, stipulată ca atare, este de "a pune capăt percepţiei - şi a împiedica această realitate - a NATO ca o alianţă în continuă expansiune".

