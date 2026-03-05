O dronă rusească a lovit o navă cu cereale sub pavilion panamez lângă un port ucrainean din Marea Neagră

O dronă rusească a avariat o navă cargo sub pavilion panamez care transporta porumb în apropierea portului ucrainean Cernomorsk, din regiunea Odesa de la Marea Neagră, a anunţat miercuri seara Autoritatea portuară maritimă din Ucraina.

O dronă rusească a lovit o navă cu cereale sub pavilion panamez lângă un port ucrainean la Marea Neagră - Profimedia - imagine ilustrativă

Nava a fost lovită în timp ce se afla în drum spre ieşirea din port şi mai mulţi membri ai echipajului au fost răniţi, a declarat autoritatea pe aplicaţia de mesagerie Telegram, fără a preciza amploarea pagubelor suferite de navă sau câţi membri ai echipajului au fost răniţi, potrivit Reuters.

Ucraina transportă aproximativ 90% din exporturile sale prin portul Odesa.

În ultimele luni, Rusia a atacat rutele de export maritim ale Ucrainei, inclusiv porturile, care sunt cruciale pentru comerţul său exterior şi supravieţuirea economiei sale în timpul războiului.

Atacurile asupra infrastructurii portuare, care au cauzat o creştere bruscă a costurilor logistice şi de transport, au afectat întreprinderile locale, forţându-le să reducă preţurile pentru a rămâne competitive pe piaţa globală.

