Bolojan: Preţul benzinei şi motorinei ar putea creşte pe fond emoţional. Depinde de durata blocajului

Războiul din zona Golfului a determinat o creştere a preţurilor la combustibili, pe fondul blocării parţiale a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat premierul Bolojan. Şeful Execuivului a explicat că aproximativ 90% din traficul prin Strâmtoarea Ormuz este afectat, ceea ce a redus semnificativ exporturile de petrol şi gaze lichefiate din statele din Golf către restul lumii.

"Asta înseamnă că o parte din petrolul şi gazele lichefiate care erau exportate de ţările din Golf către toate ţările din lume nu mai pot fi exportate. Ca atare, oferta şi ritmul de aprovizionare pe pieţele globale s-au redus, ceea ce a generat un puseu de creştere a preţurilor. Acesta este un fenomen general, când se întâmplă astfel de crize. Acum, va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului sau de ajungere la o înţelegere, ca să se reia livrarea de ţiţei şi de gaz către pieţele globale", a precizat prim-ministrul la postul B1 TV.

Ilie Bolojan a arătat că, atât timp cât tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne blocat, sunt de aşteptat noi creşteri ale preţurilor pe piaţa globală a energiei.

"Toţi cei care importă şi în România se vor aproviziona, începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la preţuri ceva mai mari. E adevărat că preţul ţiţeiului nu se reflectă în totalitate în preţul benzinei sau motorinei, dar o creştere a preţului ţiţeiului - cât timp preţul benzinei este influenţat în proporţie de 40-50% de preţul ţiţeiului - inevitabil se va reflecta. Cu cât această criză se termină mai repede, impactul va fi mai mic. Deci s-ar putea să avem nişte creşteri marginale, de tip emoţional sau de echilibrare de preţuri, pentru că se cumpără ceva mai mult. Cu cât lucrurile se complică mai mult, cu atât impactul poate să fie mai mare", a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că autorităţile române încearcă să limiteze impactul asupra pieţei interne prin discuţii cu principalii furnizori şi prin creşterea capacităţilor de stocare a combustibililor.

Alexandru Badea

