UE presează Kievul să permită inspecția conductei Drujba, care transportă petrol rusesc în Ungaria şi Slovacia

Kievul spune că există dovezi care arată că conducta Drujba este prea avariată pentru a relua livrările, în urma unui atac al Moscovei din luna ianuarie. Pe de altă parte, Ungaria şi Slovacia susţin că Ucraina a închis conducta intenţionat. Acum, Uniunea Europeană cere Kievului să facă o inspecţie independentă a conductei.

Naftogaz Ucraina este supusă presiunilor pentru a permite Uniunii Europene să inspecteze o conductă avariată care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, după ce cele două state pro-Kremlin au acuzat Kievul că exagerează impactul unui atac lansat de Moscova, în ciuda faptului că oficialii ucraineni spun că există dovezi ale unor distrugeri extinse, scrie Financial Times.

Ucraina susține că are nevoie de timp pentru a repara conducta Drujba și a prezentat dovezi privind pagubele provocate de un atac aerian rusesc din ianuarie, însă Ungaria și Slovacia susțin că Kievul a închis intenționat conducta.

Europenii cer verificări independente la conducta Drujba

De asemenea, Budapesta a amânat aprobarea unui împrumut al UE pentru Ucraina până când livrările vor fi reluate și a propus trimiterea unei misiuni de verificare în Ucraina, împreună cu Slovacia.

Acum, mai multe guverne europene pro-Ucraina și Comisia Europeană cer și ele Kievului să permită o vizită pentru a demonstra că încearcă să restabilească fluxurile de petrol, potrivit mai multor diplomați și oficiali europeni.

Doi dintre aceștia au declarat pentru Financial Times că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și António Costa, președintele Consiliului European, au cerut în mod special conducerii Ucrainei, în timpul vizitei lor la Kiev, la împlinirea a patru ani de la izbucnirea războiului, acces la conducta Drujba pentru a evalua independent pagubele, însă li s-a refuzat accesul.

Disputa a devenit mai apăsătoare după ce prețurile energiei au crescut puternic în urma acțiunilor militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului, care au perturbat aprovizionarea globală cu petrol și gaze. Tensiunile s-au amplificat și pentru că Kievul continuă să refuze accesul inspectorilor europeni.

Directorul Naftogaz, Sergii Koretskyi, a declarat pentru Financial Times că atacul rusesc a provocat aprinderea unui rezervor de stocare cu o capacitate de 75.000 de metri cubi de petrol, declanșând un incendiu "care a durat zece zile până a fost stins".

"Numeroase echipamente, cabluri de alimentare, transformatoare și un sistem de detectare a scurgerilor responsabil pentru etanșarea conductei au fost avariate", a spus el. "Atacul aerian a provocat un incendiu în cel mai mare rezervor de petrol din Europa, cu un diametru cât un teren de fotbal", a mai explicat Koretskyi.

Având în vedere amploarea pagubelor, a spus el, "o evaluare completă necesită timp și este așteptată în curând".

Lucrările de urgenţă, îngreunate de atacurile Rusiei

Compania de stat ucraineană UkrTransNafta a declarat la momentul atacului că se desfășoară "lucrări de restaurare de urgență", însă atacurile continue ale Rusiei fac dificilă desfășurarea în siguranță a operațiunilor.

Un oficial ucrainean apropiat de președintele Volodimir Zelenski a respins acuzațiile că Kievul ar tergiversa situația, spunând că tehnicienii companiei Naftogaz au oferit partenerilor europeni dovezi că infrastructura Drujba a fost grav avariată.

Oficialul ucrainean a spus că reluarea fluxurilor ar necesita trimiterea unor echipe de reparații în zone potențial periculoase și redirecționarea unor resurse limitate.

"De ce ar trebui să reparăm conducta, în timp de război și fără un armistițiu, care transportă petrol din Rusia către prietenii Rusiei?" a întrebat acesta.

Ungaria blochează ajutorul pentru Ucraina

Premierul ungar Viktor Orbán a amânat aprobarea unui pachet de ajutor al UE de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, în contextul disputei, intensificându-și retorica anti-ucraineană înaintea unor alegeri pe care sondajele arată că le-ar putea pierde.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Orbán că folosește această problemă pentru a-și consolida campania de realegere și a sugerat într-un interviu acordat FT că nu este dispus să îi facă vreo concesie liderului ungar.

"Acum blocați 90 de miliarde de euro… bani de care avem nevoie pentru arme, pentru supraviețuire", a spus liderul ucrainean.

Pe măsură ce tensiunile s-au adâncit, ambasadoarea UE în Ucraina, Katarína Mathernová, a solicitat prin biroul lui Zelenski permisiunea de a inspecta conducta avariată sau de a trimite alți diplomați europeni, potrivit a două persoane informate despre situație. Cererea a fost respinsă din motive de securitate.

Dovezile Ungariei nu pot fi verificate

Orbán a susținut luni că are dovezi din imagini satelitare care ar arăta că conducta Drujba nu este suficient de avariată pentru a deveni nefuncțională și a spus că va menține "contramăsurile" până când Ucraina va relua transportul de petrol.

Imaginile satelitare analizate de FT arată clar pagube la locul conductei în urma atacului aerian rusesc. Totuși, amploarea distrugerilor nu poate fi evaluată doar pe baza acestor imagini.

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că oferta sa și a lui Orbán de a trimite o "misiune de verificare" pentru a stabili amploarea pagubelor a fost refuzată. Un oficial ucrainean a insistat că Zelenski l-a invitat pe Fico la Kiev pentru a discuta direct problema, însă invitația a fost refuzată.

Von der Leyen și Zelenski au discutat joi după-amiază despre "securitatea energetică" și despre "prioritatea comună de a finaliza rapid adoptarea împrumutului de sprijin pentru Ucraina", a transmis Comisia Europeană.

