Canicula şi incendiile din Spania au ucis doi români în ultimele două zile. Unul dintre ei lucra la o fermă de cai şi este acum considerat un adevărat erou după ce a salvat un om şi mai multe animale. Celălalt român a murit după ce a cules fructe o zi întreagă, la peste 40 de grade Celsius.

Mica comunitate din Tres Cantos, de lângă Madrid, este în stare de şoc după moartea lui Mircea. Localnicii spun că era un om deosebit, tată şi soţ iubitor, pe care te puteai baza ori de câte ori aveai nevoie.

"Era prietenul nostru. Era un băiat extraordinar, are o soţie, are doi copii, doi băieţi. Este greu să vorbesc despre un om aşa de bun", spune un prieten.

Dorinţa lui Mircea de a-şi ajuta semenii a fost şi cea care i-a adus sfârşitul. Ferma la care lucra a fost cuprinsă de flăcări. Imediat a sărit în ajutorul proprietarului. După ce l-a scos pe acesta din foc, s-a întors să salveze şi caii. Nu a mai avut scăpare. A fost transportat la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic.

"Avea cam 90 la sută arsuri pe corp când a fost trimis la spital. O situaţie foarte dificilă a dus la nenorocirea asta. Regretăm pierderea şi moartea sa" a declarat Jesús Moreno, primar Tres Cantos.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a transmis un mesaj de condoleanţe familiei românului. Un gest de recunoştinţă pentru eroismul lui Mircea Spiridon a fost făcut şi de Ambasada Spaniei la Bucureşti.

"Mircea era extrem de iubit aici în Tres Cantos şi nu vorbesc doar de comunitatea românească, dar şi de spaniolii care îl iubeau şi care au fost impresionaţi de gestul lui de acum două nopţi când a avut loc acel incendiu extraordinar. Acum oamenii se adună şi strâng banii necesari pentru familie care doreşte să îl înmormânteze pe Mircea acasă în România. Acum două seri, gestul lui de a merge rapid când a început incendiul pentru a-l salva pe patronul fermei unde lucra, 84 de ani, care în continuare este în viaţă la spital, a fost extrem de apreciat. A lăsat libere şi animalele care ar fi ars acolo de vii. Gestul său a fost apreciat extraordinar de lume şi chiar de premierul Spaniei, Pedro Sanchez, care a transmis un mesaj de condoleanţe familiei", potrivit unui corespondent Observator.

Şi un alt român de 61 de ani şi-a găsit sfârşitul după ce i s-a făcut rău pe câmp la cules de fructe. Îndurase ore întregi temperaturi de 41 de grade Celsius.

Focul şi canicula afectează Grecia în plin sezon turistic

Cel mai rău a fost în regiunea Peloponez, unde peste 7.500 de oameni au primit ordine de evacuare după ce flăcările au ajuns în zonele locuite. Ca să se salveze, mulţi oameni s-au refugiat în mare, de unde au fost preluaţi de echipele de intervenţie.

În doar câteva minute focul a făcut scrum mai multe case şi peste 500 de maşini parcate în Vama din Patras.

"Este un dezastru total. Este cu adevărat o imagine foarte tristă. Din păcate, forţele de intervenţie nu au reuşit să salveze această clădire. Nu ştiu cât de uşor va fi ca pompierii să stingă acest incendiu pe timpul nopţii", susţine Nikos Giaprakas, reporter ERT News.

Focul ameninţă zonele locuite şi în regiunea Attica. Aici printre cei care luptă cu focul este şi un detaşament de pompieri români. Sunt 20 de militari care intervin cu 7 autospeciale. Misiunea lor este îngreunată de canicula care a uscat vegetaţia şi vântul care bate cu putere. Este o muncă titanică. Pompierii greci care intervin pe insula Chios au fost fotografiaţi epuizaţi de lupta cu flăcările, odihnindu-se preţ de câteva minute pe şosea.

Flăcările fac prăpăd în mai multe ţări din Europa

În Albania un localnic a murit intoxicat cu fum, după ce a provocat un incendiu.O biserică veche de 300 de ani a fost distrusă de flăcări. Iar un sergent al armatei a murit în Muntenegru după ce o cisternă cu apă s-a răsturnat în timpul operaţiunii de stingere a focului. Localnicii bănuiesc că este vorba despre un incendiu provocat.

"Cineva cred că a făcut asta. Cine este - nu ştiu. Totul este ars, parcă a fost iadul. Nu am putut să ne apărăm", a mărturisit un localnic.

Clopotele bisericii din Mendo Gordo au dat alarma de incendiu şi în Portugalia. 700 de pompieri încearcă să stingă focul stârnit într-o provincie din centrul ţării.

Prăpădul a atins şi provincia turcă Canakkale. Peisajul este şi aici apocaliptic: vegetaţie pârjolită, maşini făcute scrum, animale carbonizate şi case distruse în întregime. Peste două mii de locuitori au fost evacuaţi. Între timp, alte două incendii de vegetaţie sunt active în provinciile Manisa şi Izmir.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰