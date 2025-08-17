Situaţie disperată în Spania şi Portugalia. Cel puţin patru oameni au murit până acum în incendiile de vegetaţie care devastează de o săptămână peninsula iberică. Flăcările înghit în fiecare oră o suprafaţă cât patru mii de stadioane de fotbal. Ambele ţări au cerut ajutor din partea Uniunii Europene.

Peste 7.000 de spanioli au fost evacuaţi în ultimele două zile din calea flăcărilor. Cu 44 de grade Celsius la umbră, incendiile sunt de nestăvilit în 20 de regiuni.

"Suntem îngenunchiaţi şi ne este frică de ce ar putea urma", a declarat un localnic.

Cel puţin patru oameni au murit

Trei oameni au fost ucişi de flăcări. Doi dintre ei, pompieri voluntari, care încercau să oprească înaintarea incendiilor cu nişte mături. Guvernul a trimis până acum în teren peste 13.000 de pompieri şi poliţişti. În aer, aeronavele de stingere lucrează necontenit. Într-o singură zi, 9 avioane au totalizat 69 de ore de zbor, cu 195 de aterizări pentru realimentarea cu apă.

Vântul care bate cu putere zădărniceşte, însă, toate eforturile. 13 drumuri naţionale şi autostrăzi au fost închise. Iar trenurile dintre Madrid şi Galicia, anulate. În mijlocul dezastrului, 27 de suspecţi au fost reţinuţi pentru că ar fi provocat incendiile din neglijenţă sau intenţionat şi 83 sunt audiaţi acum de poliţişti.

Incendiile au făcut ravagii şi în Portugalia, unde cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa. Peste 4.000 de pompieri se luptă cu flăcările.

Elicopterele care aruncă cu apă din aer sunt nevoite să se alimenteze din piscinele vilelor din zonă. Potrivit meteorologilor, valul de căldură, care favorizează flăcările, va mai dura încă trei zile.

