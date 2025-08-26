Clipe de coşmar în Germania. Un incendiu devastator a cuprins un întreg depozit din cartierul Veddel din Hamburg. Potrivit presei germane, trei persoane au fost rănite după ce zeci de materiale s-au făcut bucăți, iar fragmentele lor au fost aruncate pe șosele. Totul ar fi pornit de la un autoturism care a luat foc, iar, mai apoi, flăcările au ajuns la mai multe butelii care au explodat. 300 de pompieri au fost mobilizaţi să stingă incendiul şi a fost nevoie inclusiv de intervenţia tancurilor. Coloana de fum a fost vizibilă de la kilometri distanţă şi mai multe drumuri au fost închise.

Un incendiu uriaș a izbucnit luni după-amiază într-un depozit din zona portului Hamburg. În jurul orei 15:30, un nor gros de fum s-a ridicat deasupra orașului și a fost vizibil de la kilometri depărtare, potrivit publicaţiei BILD.

Flăcările au provocat explozii repetate, iar poliția a intervenit cu blindate și tunuri cu apă pentru a sprijini pompierii în lupta cu focul. "Acestea trebuiau să ajute la stingerea incendiului de la distanță", au explicat autoritățile.

Răniți după ce bucăți de metal au căzut pe autostradă

Deflagrațiile au aruncat resturi pe autostrada A1, unde s-a produs un accident. "Fragmente au zburat până pe autostradă. Există și persoane rănite în zonă", a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru BILD.

În total, trei persoane au fost rănite. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar alte două victime au fost tratate la fața locului.

Peste 300 de pompieri au intervenit cu cinci autospeciale și scări mobile, dar exploziile și resturile aruncate în aer i-au împiedicat ore întregi să ajungă la focarul incendiului. Un vehicul de intervenție a fost lovit de fragmente.

Conform primelor informații, în interiorul depozitului s-ar fi aflat butelii cu protoxid de azot, un gaz care întreține arderea.

Trafic paralizat pe autostrăzi

Autostrada A1 a fost închisă complet între Norderelbe și Moorfleet, iar pe A7 s-au format coloane de câțiva kilometri. Poliția i-a avertizat pe șoferi: "Vă rugăm să ocoliți zona și să evitați deplasările în perimetrul afectat".

Traficul a fost reluat abia după miezul nopții, în jurul orei 00:30.

Pompierii au emis o avertizare de urgență: "Gazele toxice rezultate în urma incendiului vă pot pune în pericol în zona Hamburg-Veddel. Norul de fum se deplasează spre sud-est. Sunt afectate zonele Veddel, Moorfleet și Bergedorf".

Oamenii au fost rugați să închidă ferestrele și ușile, să oprească sistemele de ventilație și să nu se apropie de locul incendiului. Coloana de fum a fost vizibilă de la kilometri distanţă şi mai multe drumuri au fost închise.

